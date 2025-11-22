Aaj ka mausam: एनसीआर में बढ़ने लगी ठंड, तापमान में गिरावट और धुंध ने बढ़ाई मुश्किलें
(Photo Credits Twitter)

नोएडा, 22 नवंबर : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने करवट बदल ली है. नवंबर के अंतिम सप्ताह के साथ ही ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आने वाले दिनों में सुबह और देर रात के समय ठंड और बढ़ेगी, जबकि घनी धुंध से दृश्यता पर भी असर पड़ेगा. गुरुवार और शुक्रवार की तुलना में शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान में स्पष्ट गिरावट दिखाई देगी. जहां कुछ दिन पहले तक दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ था, वहीं अब यह घटकर 24–25 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है.

इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले दिनों में रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो ठंड में तेज इजाफे का संकेत है. आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच एनसीआर में धुंध के स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जाएगी. 23 नवंबर को हल्की धुंध, जबकि 24, 25 और 27 नवंबर को मध्यम धुंध की संभावना जताई गई है. उच्च नमी और गिरते तापमान के कारण यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है. हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अभी ठंड की शुरुआत है और आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है. ठंडी हवाओं और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है. ऐसे में सुबह-शाम बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों से धुंध और ठंडी हवा के बीच अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की अपील की है. इसके अलावा वाहन चालकों को भी घने कोहरे के दौरान हेडलैंप और फॉग लाइट का उपयोग करने तथा गति नियंत्रण में रखने की हिदायत दी गई है.