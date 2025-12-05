SA W vs IRE W 1st T20I 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने आयरलैंड को दिया 221 रनों का विशाल टारगेट, लौरा वोल्वार्ड्ट ने ठोका शानदार शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

लौरा वोल्वार्ड्ट और गैबी लुईस(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 05 दिसंबर(शुक्रवार) को केप टाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) में खेला जा रहा हैं. शानदार बल्लेबाज़ी प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोलर 220 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला दक्षिण अफ्रीका के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ, जहां कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट और सुने लूस की बेहतरीन पारियों की बदौलत टीम ने रन की बारिश कर दी. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, आयरलैंड करेगी पहले गेंदाबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार नेतृत्व दिखाते हुए मात्र 56 गेंदों में 115* रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 4 छक्के शामिल थे. यह पारी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी सबसे बेहतरीन पारियों में से एक मानी जाएगी. वहीं सुने लूस ने 51 गेंदों में 81 रन बनाए और वोल्वार्ड्ट के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 176 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. अंत में डेन वैन नीकर्क ने 8 गेंदों में तेज़ 21* रन बनाकर टीम को 220 के पार पहुंचाया.

आयरलैंड की गेंदबाज़ी पूरी तरह बेअसर नज़र आई. एवा कैनिंग ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया जबकि जेन मैग्वायर ने 52 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. ओर्ला प्रेंडरगास्ट, लारा मैकब्राइड और एमी मैग्वायर को कोई सफलता नहीं मिली और उन्हें जमकर रन लुटाने पड़े. अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए आयरलैंड के सामने 221 रन का बेहद मुश्किल लक्ष्य है, जिसके लिए उन्हें आक्रामक शुरुआत और लंबी साझेदारियों की आवश्यकता होगी.