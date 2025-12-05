SA W vs IRE W 1st T20I 2025 Toss & Live Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, आयरलैंड करेगी पहले गेंदाबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 05 दिसंबर(शुक्रवार) को केप टाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके चलते, आयरलैंड पहले गेंदाबाजी करेगी. दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच अबतक कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं. यह भी पढ़ें: पहले टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने जीता टॉस

Toss Update 🪙 🇿🇦 South Africa have won the toss and elected to Bat first.#TheProteas Women are fired up to get the series underway. 🏏 Here’s how we line up for today’s contest! 💪#Unbreakable pic.twitter.com/ZpQxN4bKKC — Proteas Women (@ProteasWomenCSA) December 5, 2025

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एमी हंटर (विकेटकीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लॉरा डेलानी, लीह पॉल, कूल्टर रेली, लुईस लिटिल, एवा कैनिंग, एमी मैगुइरे, जेन मैगुइरे, लारा मैकब्राइड

█▓▒▒░░░TEAM NEWS░░░▒▒▓█ Here is today's Playing XI: ▪️ Gaby Lewis (c) ▪️ Amy Hunter ▪️ Orla Prendergast ▪️ Laura Delany ▪️ Leah Paul ▪️ Christina Coulter Reilly ▪️ Louise Little ▪️ Ava Canning ▪️ Aimee Maguire ▪️ Jane Maguire ▪️ Lara McBride 👉 Scorecard:… pic.twitter.com/IlNl78Fq6V — Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) December 5, 2025

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला पहले टी20 2025 के ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो अमेरिका और कनाडा के दर्शक इस मुकाबले का आनंद Sling TV पर उपलब्ध Willow TV के माध्यम से ले सकते हैं. यूके और आयरलैंड में यह प्रसारण TNT Sports पर उपलब्ध होगा. सब-सहारा अफ्रीका (Sub-Saharan Africa) क्षेत्र के दर्शक मैच का सीधा प्रसारण SuperSport नेटवर्क पर देख पाएंगे. इसके अलावा दुनिया के बाकी हिस्सों में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग CricketIreland के आधिकारिक YouTube चैनल पर मुफ्त में देख सकेंगे.