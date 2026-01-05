Nikitha Godishala Dead In US: अमेरिका में भारतीय महिला निकिता गोडिशाला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पूर्व प्रेमी के फ्लैट से मिला शव, आरोपी फरार

(Photo Credits Pune Mirror)

Nikitha Godishala Dead In US: अमेरिका में रह रही 27 वर्षीय भारतीय महिला निकिता गोडिशाला की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनका शव कोलंबिया स्थित उनके पूर्व प्रेमी अरुण शर्मा के अपार्टमेंट से बरामद हुआ है. पुलिस के अनुसार आरोपी युवक घटना के बाद भारत फरार हो चुका है. मामले की जांच तेज कर दी गई है और अमेरिकी अधिकारी संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर आरोपी की तलाश में जुटे हैं.

शव पूर्व प्रेमी के अपार्टमेंट से मिला

निकिता गोडिशाला का शव उनके पूर्व बॉयफ्रेंड अरुण शर्मा के अपार्टमेंट में पाया गया। इससे पहले शर्मा ने पुलिस में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि निकिता न्यू ईयर ईव से लापता हैं. उसने कहा था कि आखिरी बार उसने निकिता को कोलंबिया स्थित अपने फ्लैट में देखा था.

हालांकि, जब पुलिस ने अपार्टमेंट की तलाशी ली, तो निकिता का शव वहीं मिला। यह बात जांच को संदिग्ध दिशा में ले गई है.

आरोपी भारत भागा, जांच तेज

अमेरिकी काउंटी पुलिस का कहना है कि 26 वर्षीय अरुण शर्मा देश छोड़कर भारत जा चुका है. उसके फरार होने के बाद मामले में हत्या या आपराधिक साजिश की आशंका और गहरी हो गई है.

अधिकारियों ने बताया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसियों के साथ संपर्क में हैं और आरोपी को पकड़ने के लिए ज़रूरी कानूनी प्रक्रियाओं पर काम किया जा रहा है.

पुलिस को क्या मिला अब तक?

शव अपार्टमेंट के अंदर संदिग्ध स्थिति में पाया गया।

आरोपी ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जो बाद में झूठी साबित हुई.

फरार आरोपी की लोकेशन और यात्रा रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है.

अमेरिकी अधिकारी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर मामले की दिशा तय करेंगे.

भारत के अधिकारियों से भी संपर्क संभव

चूंकि आरोपी भारत में होने की आशंका है, ऐसे में अमेरिका की पुलिस इंटरपोल नोटिस या अन्य कानूनी माध्यमों से सहयोग मांग सकती है. अंतरराष्ट्रीय आपराधिक मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यवस्था पहले से मौजूद है.