New Zealand Women vs South Africa Women, 2nd T20I Match Preview: आज न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Preview Details: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन (Hamilton) के सेडॉन पार्क (Seddon Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 80 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लौरा वोलवार्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Suryakumar Yadav Stats In IPL 2025: पिछले आईपीएल में सूर्यकुमार यादव का तूफानी प्रदर्शन, मुंबई इंडियंस के लिए बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

न्यूज़ीलैंड महिला टीम ने माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेले गए पहले टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 80 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मेज़बान टीम ने जॉर्जिया प्लिमर और अमेलिया केर के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवर में 190/7 का बड़ा स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम 20 ओवर में 110/7 रन ही बना सकी. हालांकि न्यूज़ीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे पाईं, लेकिन गेंदबाज़ी में उन्होंने कमाल करते हुए चार विकेट झटके और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ W vs SA W T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है.

कुल मैच: 18

न्यूजीलैंड महिला की जीत: 13

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत: 4

टाई / नो रिजल्ट: 1

सेडॉन पार्क पिच रिपोर्ट (Seddon Park Pitch Report)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 मार्च को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा. यह मैदान आमतौर पर संतुलित पिच के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां छोटी बाउंड्री होने की वजह से बल्लेबाज़ों को थोड़ा फायदा मिलता है. हाल के मैचों में यहां तेज़ गेंदबाज़ों को ज्यादा मदद मिली है. पिछले कुछ मैचों में लगभग 80% विकेट तेज़ गेंदबाज़ों ने लिए हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 148 रन है. लेकिन टी20 मैचों में अक्सर 170 रन के आसपास का स्कोर अच्छा माना जाता है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाज़ी करना पसंद करती है, क्योंकि यहां पहले बल्लेबाज़ी करके स्कोर बचाने वाली टीम ज्यादा मैच जीतती है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (NZ W vs SA W Key Players To Watch Out): अमेलिया केर, सुज़ी बेट्स, जेस केर, ब्रुक हॉलिडे, लौरा वोलवार्ट, ताज़मिन ब्रिट्स, क्लो ट्रायन और सुने लूस जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में मैच का रुख बदल सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): न्यूजीलैंड महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की स्पिनर नॉनकुलेलेको मलाबा के बीच मुकाबला काफी रोचक हो सकता है. वहीं लौरा वोलवार्ट और जेस केर के बीच नई गेंद से टक्कर भी मैच के नतीजे पर असर डाल सकती है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच दूसरा टी20 कब और कहां खेला जाएगा? (NZ W vs SA W 2nd T20I Date And Venue)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 मार्च को हैमिल्टन (Hamilton) के सेडॉन पार्क (Seddon Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले यानी 06:45 बजे होगा.

भारत में न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (NZ W vs SA W 2nd T20I Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के टीवी चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch NZ W vs SA W 2nd T20I Live Streaming In India)

न्यूजीलैंड महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग FanCode, SonyLIV और Prime Video ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ W vs SA W 2nd T20I Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: अमेलिया केर (कप्तान), पॉली इंग्लिस (विकेटकीपर), सुज़ी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: लौरा वोलवार्ट (कप्तान), सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लूस, डेन वैन नीकरक, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलेलेको मलाबा, क्लो ट्रायन.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.