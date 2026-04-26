HYK vs RWP, PSL 2026 39th Match Live Score Update: नेशनल स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi

Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindiz, Pakistan Super League 2026 39th Match Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 39वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ (HYK vs RWP) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा है. हैदराबाद किंग्समेन ने इस सीजन में अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, रावलपिंडीज़ ने भी 9 मैच खेले हैं, जिसमें 1 में जीत और 8 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में हैदराबाद किंग्समेन की अगुवाई मार्नस लाबुशेन कर रहे हैं, जबकि रावलपिंडीज़ की कमान मोहम्मद रिजवान के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: HYK vs RWP, PSL 2026 39th Match Live Streaming: आज हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 39वें मुकाबले में हैदराबाद किंग्समेन के लिए यह मैच काफी अहम है. टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है और जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. हैदराबाद किंग्समेन ने अब तक 9 मुकाबलों में 4 जीत हासिल की है, जबकि 5 में हार झेली है. दूसरी तरफ रावलपिंडीज़ की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. टीम ने 9 में से सिर्फ 1 मैच जीता है और 8 मुकाबलों में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अलग-अलग मायनों में महत्वपूर्ण है.

हैदराबाद किंग्समेन क्रिकेट टीम बनाम रावलपिंडीज़ क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Hyderabad Kingsmen Cricket Team vs Rawalpindiz Cricket Team Match Scorecard)

टी20 में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 1 मुकाबला खेला गया है. जिसमें हैदराबाद किंग्समेन ने 1 मैच जीता है, जबकि रावलपिंडीज़ को कोई जीत नहीं मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद किंग्समेन का पलड़ा भारी नजर आता है. हैदराबाद किंग्समेन की टीम में मार्नस लाबुशेन, सैम आयुब और कुसल परेरा जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद अली और हसन खान अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ रावलपिंडीज़ की टीम में मोहम्मद रिजवान, डेरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद आमिर और नसीम शाह टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: हैदराबाद किंग्समेन क्रिकेट टीम बनाम रावलपिंडीज़ क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.