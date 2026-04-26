HYK vs RWP, PSL 2026 39th Match Live Streaming: आज हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi

Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindiz, Pakistan Super League 2026 39th Match Live Streaming And Telecast Details: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 39वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ (HYK vs RWP) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. हैदराबाद किंग्समेन ने इस सीजन में अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, रावलपिंडीज़ ने 9 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 1 में जीत हासिल की है और 8 में हार झेली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अपने अभियान को बेहतर करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में हैदराबाद किंग्समेन की अगुवाई मार्नस लाबुशेन कर रहे हैं, जबकि रावलपिंडीज़ की कमान मोहम्मद रिजवान के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs GT, IPL 2026 37th Match Winner Prediction: एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 39वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम होगा. हैदराबाद किंग्समेन इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को मजबूत करना चाहेगी. दूसरी तरफ रावलपिंडीज़ की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और वह सम्मान के साथ सीजन खत्म करना चाहेगी. मार्नस लाबुशेन इस सीजन में 269 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर हैं, जबकि मोहम्मद अली 12 विकेट लेकर गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं रावलपिंडीज़ के लिए डेरिल मिचेल ने 255 रन बनाए हैं और मोहम्मद आमिर 12 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज हैं.

हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ हेड टू हेड (HYK vs RWP Head To Head)

टी20 में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 1 मुकाबला खेला गया है. जिसमें हैदराबाद किंग्समेन ने 1 मैच जीता है, जबकि रावलपिंडीज़ को कोई जीत नहीं मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद किंग्समेन का पलड़ा भारी नजर आता है.

हैदराबाद किंग्समेन की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. मार्नस लाबुशेन और सैम आयुब से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में कुसल परेरा और ग्लेन मैक्सवेल टीम को मजबूती देंगे. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद अली और हसन खान अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ रावलपिंडीज़ की टीम में मोहम्मद रिजवान, डेरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद आमिर और नसीम शाह टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ के बीच 39वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (HYK vs RWP 39th Match Date And Venue)

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का 39वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (HYK vs RWP 39th Match Live TV Channel Telecast In India)

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का 39वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ के बीच नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में उपलब्ध नहीं है.

भारत में हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch HYK vs RWP 39th Match Live Streaming In India)

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का 39वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ के बीच नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड (Fan Code) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (HYK vs RWP 39th T20 Match Playing Prediction)

हैदराबाद किंग्समेन: माज़ सदाकत, मार्नस लाबुशेन (कप्तान), सैम आयुब, कुसल परेरा, उस्मान खान (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, इरफान खान, हसन खान, हुनैन शाह, मोहम्मद अली, आसिफ महमूद.

रावलपिंडीज़: मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), अब्दुल्ला फजल, कामरान गुलाम, डेरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स, डियान फॉरेस्टर, साद मसूद, कोल मैककॉनची, नसीम शाह, आसिफ अफरीदी, मोहम्मद आमिर.

नोट: हैदराबाद किंग्समेन क्रिकेट टीम बनाम रावलपिंडीज़ क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.