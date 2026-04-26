Bhopal Schools Closed: भोपाल में भीषण गर्मी का प्रकोप, 30 अप्रैल तक नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद; आदेश जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Bhopal Schools Closed: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जिसके चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, भोपाल जिला कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत, जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, जिनमें नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यालय शामिल हैं, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यह निर्णय छात्रों को बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है

बढ़ते तापमान और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं

पिछले कुछ दिनों से भोपाल में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। ऐसे में छोटे बच्चों और स्कूली छात्रों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक हो सकती है। लू लगने, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अभिभावक भी लगातार स्कूलों से अवकाश की मांग कर रहे थे, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें।

कलेक्टर का आदेश और उसका प्रभाव

जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी शैक्षणिक गतिविधियां निलंबित रहेंगी। इस निर्णय से हजारों छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। यह कदम छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, कुछ स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं।

आगे की स्थिति और मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी जारी रहने की चेतावनी दी है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और गर्मी से बचाव के सभी आवश्यक उपाय करें। स्कूलों के खुलने के संबंध में अगला निर्णय 30 अप्रैल के बाद मौसम की स्थिति की समीक्षा के उपरांत ही लिया जाएगा।