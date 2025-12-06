Indian Student Death in USA: अमेरिका में दर्दनाक हादसा! आग में गंभीर रूप से झुलसी भारतीय छात्रा, इलाज के दौरान हुई मौत

Photo- Pixabay

Indian Student Death in USA: अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ऑल्बानी शहर में रहस्यमयी हालात में लगी आग ने भारत की एक होनहार छात्रा की जान ले ली. 24 वर्षीय साजा रेड्डी उडुमाला, जो वहां मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थीं, घर में लगी भीषण आग में बुरी तरह झुलस गईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. इस घटना ने भारतीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है.

आधी रात लगी आग, कई लोग अंदर फंसे थे

ऑल्बानी पुलिस के मुताबिक आग 4 दिसंबर की तड़के लगी थी. जब पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे तो पूरा घर लपटों में घिरा हुआ था और बताया गया कि भीतर कई लोग फंसे हुए हैं. रेस्क्यू टीम ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए चार लोगों को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल भेजा. हालांकि, गंभीर रूप से झुलसी एक महिला को बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद परिजनों ने पुष्टि की कि वह साजा उडुमाला थीं.

90 फीसदी झुलसी थीं, आखिरी सांस तक लड़ीं

साजा की कजिन रत्ना गोपू ने फंडरेज़र प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि साजा करीब 90 फीसदी तक झुलस गई थीं. डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन गंभीर जलन और अंगों के फेल होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका. परिवार ने इस घटना को कल्पना से परे त्रासदी बताते हुए कहा कि साजा बेहद प्रतिभाशाली और मेहनती थीं, जिनका भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ था.

परिवार की मदद के लिए जुटा रहा फंड

साजा के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार, शरीर को भारत भेजने और परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए एक ऑनलाइन फंडरेज़र शुरू किया गया है. इसमें बताया गया है कि अचानक आई इस त्रासदी ने परिवार को भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से तोड़ दिया है. अब तक 1,12,000 डॉलर से अधिक धन जुट चुका है और लक्ष्य 1,20,000 डॉलर रखा गया है. वहीं न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास लगातार परिवार से संपर्क में है और हर संभव मदद देने की बात कही है.