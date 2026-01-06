मुंबई लोकल ट्रेन का अब RailOne ऐप से टिकट बुकिंग पर 3% छूट, पश्चिम रेलवे ने शुरू की डिजिटल टिकटिंग सुविधा; 14 जनवरी से लागू

(Photo Credits Twitter)

Western Railway RailOne App: मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. रेलवे अब पुराने 'UTS' ऐप की जगह नए एकीकृत प्लेटफॉर्म 'RailOne' को प्रमोट कर रहा है. यात्रियों को कैशलेस लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे ने टिकट दरों में छूट और कैशबैक ऑफर्स की घोषणा की है.

3% छूट और कैशबैक का लाभ

पश्चिम रेलवे के अनुसार, जो यात्री 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 के बीच RailOne ऐप के माध्यम से अनारक्षित (Unreserved) टिकट बुक करेंगे, उन्हें डिजिटल भुगतान मोड पर 3% की सीधी छूट मिलेगी. इसके अतिरिक्त, यदि यात्री ऐप के भीतर मौजूद 'R-Wallet' का उपयोग करते हैं, तो उन्हें 3% कैशबैक भी दिया जाएगा.यह ऑफर केवल जनरल और प्लेटफॉर्म टिकटों पर ही लागू होगा.

UTS से RailOne पर जाना हुआ जरूरी

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी डिजिटल सेवाएं केवल RailOne ऐप पर ही उपलब्ध होंगी. UTS ऐप का उपयोग करने वाले यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द RailOne पर माइग्रेट कर लें.

माइग्रेशन प्रक्रिया: यात्री अपने पुराने क्रेडेंशियल्स (लॉगिन आईडी) का उपयोग करके आसानी से नए ऐप पर स्विच कर सकते हैं.

पास सुविधा: अब मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक सीजन पास (Season Pass) भी केवल RailOne ऐप के जरिए ही जारी या रिन्यू किए जा सकेंगे.

एक ही ऐप में मिलेंगी सभी सुविधाएं

'वन नेशन, वन ऐप' की अवधारणा पर आधारित RailOne एक 'सुपर ऐप' है। इसमें यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं एक साथ मिलेंगी:

आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग.

प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन पास.

ट्रेनों का लाइव स्टेटस और कोच पोजीशन की जानकारी.

PNR स्टेटस और रिफंड मैनेजमेंट.

रेल मदद (शिकायत निवारण) और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना.

स्टेशनों पर सहायता और जागरूकता

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए प्रमुख स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं. स्टेशनों पर क्यूआर कोड (QR Codes) लगाए गए हैं ताकि एंड्रॉइड और आईओएस उपयोगकर्ता आसानी से ऐप डाउनलोड कर सकें। इसके अलावा, टिकट बुकिंग स्टाफ और चेकर्स को भी प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे यात्रियों को ऐप के फीचर्स के बारे में गाइड कर सकें.

किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यात्री रेलवे के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी संपर्क कर सकते हैं.