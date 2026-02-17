ट्रेन से गिरकर 12वीं के छात्र की मौत के बाद KDMC-TMC जागा, लोकल ट्रेन के बोझ को कम करने के लिए ठाणे, डोंबिवली और कल्याण के बीच शुरू होगी बस सेवा

(Photo Credits Twitter)

Thane-Dombivli-Kalyan Direct Bus Service: मुंबई की उपनगरीय रेलवे नेटवर्क (लोकल ट्रेन) में बढ़ती भीड़ और हाल ही में हुई दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था पर काम तेज कर दिया है. कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) और ठाणे नगर निगम (TMC) ने ठाणे, डोंबिवली और कल्याण के बीच नई बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है. इस पहल का उद्देश्य उन यात्रियों को सुरक्षित विकल्प देना है जो वर्तमान में क्षमता से अधिक भरी ट्रेनों में सफर करने को मजबूर हैं.

छात्र की मौत के बाद बढ़ा दबाव

यह फैसला पिछले सप्ताह हुई एक हृदयविदारक घटना के बाद लिया गया है. 11 फरवरी को 18 वर्षीय एचएससी (HSC) छात्र सोहम कठारे की मुंब्रा और कलवा स्टेशनों के बीच ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी. सोहम अपनी बोर्ड परीक्षा देने जा रहा था और ट्रेन में भारी भीड़ के कारण वह फुटबोर्ड से नीचे गिर गया था. यह भी पढ़े: Mumbai Local Mega Block Update: मुंबईकर ध्यान दें, 8 फरवरी को सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक, घर से निकलने से पहले चेक करें शेड्यूल

इससे पहले 31 जनवरी को बदलापुर स्टेशन पर 28 वर्षीय चेतना देवरुखकर की भी इसी तरह के हादसे में जान चली गई थी. इन घटनाओं ने यात्रियों के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद स्थानीय प्रतिनिधियों और नागरिक निकायों ने तत्काल बस कनेक्टिविटी की मांग की थी.

मानकोली-मोठागांव पुल से कटेगी दूरी

अधिकारियों के अनुसार, यह नई बस सेवा मार्च 2026 के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है. यह सेवा ठाणे के माजीवाड़ा (घोडबंदर रोड) को डोंबिवली पश्चिम के मोठागांव से जोड़ेगी. मानकोली-मोठागांव पुल के चालू होने से यह मार्ग संभव हो पाया है, क्योंकि इसने यात्रा की दूरी को 10 किलोमीटर से अधिक कम कर दिया है.

पहले बसें भिवंडी बाईपास या शीलफाटा-मुंब्रा के रास्ते चलती थीं, जो व्यस्त समय (Peak Hours) के दौरान भारी ट्रैफिक जाम के लिए जाने जाते हैं. नया रूट सीधा मुंबई-नासिक हाईवे से जुड़ता है, जिससे समय की भारी बचत होगी.

300 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा

ठाणे नगर निगम (TMC) को केंद्र सरकार की 'पीएम ई-बस सेवा योजना' के तहत 303 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं. इनमें से एक बड़ा हिस्सा ठाणे-डोंबिवली रूट पर तैनात किया जाएगा. शुरुआती योजना के तहत KDMC दो 40-सीटर बसों के साथ सेवा शुरू करेगी, जो सुबह और शाम के व्यस्त समय में चार-चार ट्रिप लगाएंगी.

यात्रियों के लिए सुरक्षित विकल्प

नागरिक अधिकारियों का मानना है कि डोंबिवली से ठाणे के कमर्शियल हब जैसे वागले एस्टेट और घोडबंदर रोड जाने वाले यात्रियों के लिए यह बस सेवा एक वरदान साबित होगी. इससे न केवल रेलवे का बोझ कम होगा, बल्कि यात्रियों को जान जोखिम में डालकर फुटबोर्ड पर लटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रशासन को उम्मीद है कि खारेगांव पुल के खुलने से इस पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक की आवाजाही और सुगम हो जाएगी.