Mumbai Local Mega Block Update: मुंबईकर ध्यान दें, 8 फरवरी को सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक, घर से निकलने से पहले चेक करें शेड्यूल

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Local Mega Block Update: मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रविवार, 8 फरवरी 2026 का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. रेलवे प्रशासन ने बुनियादी ढांचे के रखरखाव, ट्रैक की मरम्मत और सिग्नलिंग प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए मध्य (Central), पश्चिम (Western) और हार्बर (Harbour) लाइनों पर 'मेगा ब्लॉक' (Mega Block) और 'जम्बो ब्लॉक' (Jumbo Block) की घोषणा की है. इस दौरान कई लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ के रूट में बदलाव किया गया है.

मध्य रेलवे: मुख्य और हार्बर लाइन पर असर

मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन द्वारा मुख्य और हार्बर लाइन पर मरम्मत कार्य किया जाएगा. इसके मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं यह भी पढ़े: Mumbai Local Mega Block November 23: यात्री कृपया ध्यान दें! वेस्टर्न लाइन पर नहीं रहेगा ब्लॉक, क्या रहेगा सेंट्रल और हार्बर लाइन का हाल, जानें डिटेल्स

मेन लाइन (CSMT से विद्याविहार): सुबह 10:55 बजे से दोपहर 3:55 बजे तक अप और डाउन 'धीमी' (Slow) लाइनों पर ब्लॉक रहेगा. इस दौरान CSMT से छूटने वाली डाउन धीमी सेवाओं को विद्याविहार तक 'फास्ट' लाइन पर चलाया जाएगा. ये ट्रेनें भायखला, परळ, दादर, माटुंगा, सायन और कुर्ला स्टेशनों पर रुकेंगी.

हार्बर लाइन (पनवेल से वाशी): सुबह 11:05 बजे से शाम 4:05 बजे तक पनवेल और वाशी के बीच सेवाएं पूरी तरह निलंबित रहेंगी. इस अवधि में CSMT से पनवेल/बेलापूर जाने वाली और वहां से आने वाली सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी.

ट्रांस-हार्बर और पश्चिम रेलवे का शेड्यूल

नवी मुंबई और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ने वाले रेल मार्गों पर भी काम जारी रहेगा:

ट्रांस-हार्बर लाइन: ठाणे और पनवेल के बीच सुबह 11:02 बजे से दोपहर 3:53 बजे तक ट्रेनें उपलब्ध नहीं होंगी. हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए ठाणे से वाशी/नेरुळ के बीच विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

पश्चिम रेलवे (सांताक्रूज़ से गोरेगाव): यहां सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक 'जम्बो ब्लॉक' रहेगा. धीमी लाइन की सभी ट्रेनों को फास्ट ट्रैक पर डायवर्ट किया जाएगा. प्लेटफॉर्म की कमी के कारण ये ट्रेनें विले पार्ले और राम मंदिर स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी. इन स्टेशनों के यात्रियों को हार्बर लाइन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ब्लॉक के कारण चल रही ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 15 से 20 मिनट की देरी से चल सकती हैं. यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए CSMT-वाशी खंड पर कुछ विशेष सेवाएं संचालित की जाएंगी.

सुझाव: रेलवे स्टेशनों पर जाने से पहले यात्री 'M-Indicator' ऐप या रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ट्रेनों की स्थिति जरूर देख लें.

ब्लॉक की आवश्यकता क्यों?

ये साप्ताहिक ब्लॉक पटरियों की सुरक्षा, सिग्नल सिस्टम और ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) की नियमित जांच के लिए अनिवार्य हैं. वर्तमान में CSMT पुनर्विकास परियोजना और पश्चिम रेलवे पर पांचवीं और छठी लाइन के विस्तार कार्य के कारण भी ये रखरखाव खिड़कियां महत्वपूर्ण हो गई हैं ताकि भविष्य में तकनीकी खराबी को कम किया जा सके.