Mumbai Local Mega Block November 23: यात्री कृपया ध्यान दें! वेस्टर्न लाइन पर नहीं रहेगा ब्लॉक, क्या रहेगा सेंट्रल और हार्बर लाइन का हाल, जानें डिटेल्स

Mumbai Local Mega Block November 23: मुंबई (Mumbai) में हर रविवार की तरह इस सप्ताह भी ट्रेन सेवाओं में सुधार और मरम्मत कार्य के चलते मेगा ब्लॉक (Mega Block ) लागू किया जा रहा है. ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम की देखरेख के लिए यह ब्लॉक आवश्यक माना जाता है.

हालांकि, इस रविवार यात्रियों को वेस्टर्न लाइन पर किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. दूसरी ओर सेंट्रल और कुछ अन्य लाइनों पर विशेष बदलाव लागू रहेंगे. ये भी पढ़े:Sunday Mega Block, December 22, 2024: यात्री कृपया ध्यान दे! रविवार को सेंट्रल और हार्बर लाइन पर रहेगा मेगाब्लॉक, रेलवे टाइम टेबल देखकर ही निकले घर से बाहर

सेंट्रल लाइन पर रहेगा

सेंट्रल रेलवे ने जानकारी दी है कि ठाणे (Thane) और कल्याण (Kalyan) के बीच फास्ट अप और डाउन लाइनों पर रविवार तड़के 1:40 बजे से दोपहर 3:40 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा.इस अवधि में कई लोकल सेवाएं अपनी नियमित मार्ग पर नहीं चलेंगी.

सीएसएमटी से चलनेवाली डाउन फास्ट लोकल सेवाएं

सुबह 9:34 बजे से दोपहर 3:03 बजे तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)से निकलने वाली फास्ट लोकल ट्रेनें.ठाणे–कल्याण के बीच स्लो लाइन पर संचालित होंगी.इन ट्रेनों का कलवा, मुंब्रा और दिवा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव रहेगा.सभी ट्रेनें अपने गंतव्य तक करीब 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी.

अप फास्ट और सेमी-फास्ट ट्रेनें

10:28 बजे सुबह से 3:40 बजे दोपहर तक कल्याण से रवाना होने वाली अप फास्ट/सेमी-फास्ट सेवाएं.कल्याण–ठाणे के बीच स्लो लाइन से होकर गुजरेंगी.इन सेवाओं का भी दिवा, मुंब्रा और कलवा पर अतिरिक्त रुकाव होगा.मुलुंड स्टेशन के पास ट्रेनों को वापस फास्ट लाइन पर ले जाया जाएगा.इनकी यात्रा समय में भी लगभग 10 मिनट की देरी होगी.

मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का रीडायवर्जन

सीएसएमटी /दादर (Dadar)से चलने वाली डाउन मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को ठाणे–कल्याण के बीच 5वीं लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा.इसी तरह, सीएसएमटी/दादर की ओर आने वाली अप मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें 6वीं लाइन के माध्यम से ठाणे विक्रोली की ओर लाई जाएंगी.

हार्बर लाइन मेगा ब्लॉक नहीं

हार्बर लाइन (Harbour Line)के यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि इस रविवार कोई मेगा ब्लॉक नहीं रहेगा.हालांकि, बेलापुर–पनवेल के बीच शनिवार और रविवार की रात 12 घंटे का विशेष नाइट ब्लॉक लागू रहेगा.रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस सप्ताहवेस्टर्न लाइन पर कोई मेगा ब्लॉक नहीं,उरण लाइन और ट्रांस-हार्बर लाइन पर भी ट्रेन सेवाएं अपने नियत समय के अनुसार चलेंगी.