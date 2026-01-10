Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: उदयपुर में नुपुर सैनन की संगीत नाइट; कृति सैनन ने 'लॉलीपॉप' गाने पर वरुण शर्मा के साथ किया जबरदस्त डांस (Watch Videos)

वरुण शर्मा, कृति सैनन (Photo Credit: Instagram)

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन (Kriti Sanon) इन दिनों अपनी छोटी बहन नुपुर सैनन (Nupur Sanon) और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) की शादी के जश्न में डूबी हुई हैं. राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur) में आयोजित इस ग्रैंड प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में कृति एक आदर्श बड़ी बहन की भूमिका निभाते हुए हर रस्म का आनंद ले रही हैं. शुक्रवार रात को हुई 'संगीत सेरेमनी' (Sangeet Night) में कृति सैनन ने अपने डांस परफॉर्मेंस से मंच पर आग लगा दी, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

भोजपुरी गाने पर कृति और वरुण का तड़का

संगीत नाइट का सबसे चर्चित पल तब आया जब कृति सैनन ने अपने करीबी दोस्त और अभिनेता वरुण शर्मा के साथ मंच साझा किया. वायरल वीडियो में दोनों कलाकार मशहूर भोजपुरी ट्रैक ‘लॉलीपॉप’ (Lollipop) और ‘कमरिया; (Kamariya) के वायरल बीट्स पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. कृति के इस मस्ती भरे अंदाज को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Year Ender 2025: सलमान खान की 'सिकंदर' से लेकर धनुष की 'तेरे इश्क में' तक, साल की 11 हिंदी फिल्में जिन्होंने दर्शकों को किया निराश

नूपुर सैनन ने अपनी सगाई की रात अपने प्यार स्टेबिन बेन के लिए 'साजनजी वारी वारी' गाया – वीडियो देखें

कृति सेनन और वरुण शर्मा ने भोजपुरी गाने 'लॉलीपॉप' पर डांस किया – वीडियो देखें

कृति सेनन और उनकी मां ने नूपुर सेनन के लिए 'दिल तू जान तू' गाने पर डांस किया, देखें दिल छू लेने वाला वीडियो

नुपुर के लिए मां और बहन का इमोशनल परफॉर्मेंस

मस्ती के साथ-साथ संगीत की शाम कुछ भावुक पलों की भी गवाह बनी. कृति सैनन ने अपनी मां के साथ मिलकर नुपुर के लिए ‘दिल तू जान तू’ (Dil Tu Jaan Tu) गाने पर एक विशेष डांस परफॉर्मेंस दी. अपनी मां और बहन के इस प्यार भरे प्रदर्शन को देख होने वाली दुल्हन नुपुर सैनन काफी भावुक नजर आईं.

होने वाले दूल्हे स्टेबिन बेन ने लुटाया प्यार

दुल्हन बनने जा रही नुपुर सैनन ने भी अपनी सहेलियों के साथ जमकर डांस किया. उन्हें ‘सजनजी वारी वारी’ (Sajanji Vari Vari) गाने पर थिरकते देखा गया, जबकि उनके होने वाले पति स्टेबिन बेन सामने बैठकर नुपुर का हौसला बढ़ाते और इस पल का आनंद लेते नजर आए.

उदयपुर के इस शाही आयोजन में बॉलीवुड और संगीत जगत की कई अन्य हस्तियां भी शामिल हो रही हैं. रिपोर्टों के अनुसार, प्री-वेडिंग फंक्शन्स के बाद अब सबकी नजरें मुख्य शादी समारोह पर टिकी हैं, जो इसी वीकेंड पर होने की उम्मीद है.