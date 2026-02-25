Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा ने शेयर की 'हल्दी' सेरेमनी की पहली झलक, रश्मिका के निकनेम 'Rushie' ने जीता फैंस का दिल (View Post)

उदयपुर: साउथ सिनेमा के 'पावर कपल' विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की शादी की रस्में अब अपने अंतिम चरण में हैं. गुरुवार को होने वाले मुख्य विवाह समारोह से पहले, विजय ने बुधवार को अपनी 'हल्दी' सेरेमनी (Haldi Ceremony) की कुछ बेहद खूबसूरत और निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा कीं. इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, खासकर रश्मिका के लिए इस्तेमाल किए गए उनके प्यार भरे निकनेम 'Rushie' (रुशी) ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है. यह भी पढ़ें: Rashmika-Vijay Wedding: उदयपुर में शुरू हुआ 'Virosh' की शादी का जश्न; सिंपल समारोह में दो बार लेंगे फेरे, जानें गेस्ट लिस्ट और खास रस्में

पारंपरिक और व्यक्तिगत रहा 'हल्दी' का डेकोर

उदयपुर के शानदार वेन्यू पर आयोजित इस हल्दी सेरेमनी का सेटअप पूरी तरह से आउटडोर रखा गया था. साझा की गई तस्वीरों में एक गोलाकार जगह दिखाई दे रही है, जिसे लकड़ी के पैनलों से तैयार किया गया है. फर्श को गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियों से ढका गया था, जो डेकोर को एक 'ड्रीमी' लुक दे रहा था. रस्म के लिए बीचों-बीच दो छोटी लकड़ी की स्टूल रखी गई थीं, जहां बैठकर इस जोड़े ने हल्दी लगवाई.

'Rushie' और 'Vijay' के फ्लोरल कार्ड्स ने खींचा ध्यान

इस सजावट की सबसे खास बात वह व्यक्तिगत स्पर्श था, जिसे विजय ने खुद साझा किया. सेटअप के पास फूलों से बने दो नाम कार्ड रखे गए थे. एक पर रश्मिका का निकनेम 'Rushie' लिखा था, तो दूसरे पर 'Vijay'. प्रशंसकों को रश्मिका के लिए विजय का यह प्यार भरा संबोधन बेहद पसंद आ रहा है. इसके साथ ही चारों ओर गेंदे के फूलों से भरी टोकरियां रखी गई थीं, जो समारोह में उत्सव का रंग भर रही थीं.

कल होगा मुख्य विवाह समारोह

विजय और रश्मिका (Virosh) 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में परिणय सूत्र में बंधेंगे। जानकारी के अनुसार, यह शादी दो अलग-अलग पारंपरिक रीति-रिवाजों से होगी:

सुबह: विजय के परिवार की परंपरा के अनुसार 'तेलुगु हिंदू' विवाह.

विजय के परिवार की परंपरा के अनुसार 'तेलुगु हिंदू' विवाह. शाम: रश्मिका की विरासत का सम्मान करते हुए 'कोडवा' (कूर्ग शैली) विवाह.

शादी को बेहद निजी रखा गया है, जिसमें केवल 50 से 100 बेहद करीबी मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया है. उदयपुर में इस निजी समारोह के संपन्न होने के बाद, यह जोड़ा 4 मार्च को हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री के अपने साथियों के लिए एक शानदार रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेगा.