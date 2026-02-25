Rashmika-Vijay Wedding: उदयपुर में शुरू हुआ 'Virosh' की शादी का जश्न; सिंपल समारोह में दो बार लेंगे फेरे, जानें गेस्ट लिस्ट और खास रस्में

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी (Photo Credit: Instagram)

साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित कपल्स में से एक, रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की शादी का जश्न झीलों की नगरी उदयपुर (Udaipur) में आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है. प्रशंसकों के बीच 'Virosh' (विरोश) के नाम से लोकप्रिय यह जोड़ी 26 फरवरी, 2026 को अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित आलीशान 'ITC मेमेंटोस' (ITC Mementos) रिसॉर्ट में सात फेरे लेगी. शादी की रस्में 24 फरवरी से ही शुरू हो गई हैं, जिसमें दोनों परिवारों की परंपराओं और मौज-मस्ती का शानदार संगम देखने को मिल रहा है.

दो अलग रीति-रिवाजों से होगी शादी

विजय और रश्मिका ने अपनी-अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के लिए 26 फरवरी को दो अलग-अलग विवाह समारोह आयोजित करने का फैसला किया है:

सुबह (तेलुगु हिंदू शादी): विजय देवरकोंडा की जड़ों का सम्मान करते हुए पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के अनुसार रस्में होंगी.

विजय देवरकोंडा की जड़ों का सम्मान करते हुए पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के अनुसार रस्में होंगी. शाम (कोडवा समारोह): रश्मिका मंदाना की विरासत का जश्न मनाने के लिए कूर्ग की पारंपरिक 'कोडवा' शैली में शादी संपन्न होगी.

संगीत की झलकियां और 'विरासत' का तोहफा

शादी के शुरुआती कार्यक्रमों में संगीत समारोह बेहद भावनात्मक रहा. खबरों के अनुसार, विजय की मां, माधवी देवरकोंडा ने रश्मिका को परिवार के पुश्तैनी कंगन (Heirloom Bangles) भेंट किए. यह भावुक पल देवरकोंडा परिवार में रश्मिका के औपचारिक स्वागत और स्वीकृति का प्रतीक माना जा रहा है. संगीत के दौरान दोनों ने अपनी पहली फिल्म 'गीता गोविंदम' के मशहूर गाने 'इंती इंती' (Yenti Yenti) पर परफॉर्म कर पुरानी यादें ताजा कर दीं.

'विरोश प्रीमियर लीग' और अन्य मजेदार कार्यक्रम

औपचारिकता से दूर, दोनों परिवारों के बीच मेलजोल बढ़ाने के लिए एक दोस्ताना क्रिकेट मैच आयोजित किया गया, जिसे 'विरोश प्रीमियर लीग' (VPL) का नाम दिया गया. इसमें दूल्हा-दुल्हन सहित परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा मेहमानों के लिए पूल वॉलीबॉल और जापानी डिनर जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की गईं.

गेस्ट लिस्ट और प्राइवेसी के कड़े इंतजाम

शादी को बेहद निजी रखा गया है, जिसमें केवल 50 से 100 करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को ही आमंत्रित किया गया है। मेहमानों की सूची में शामिल प्रमुख नाम हैं:

निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा (अर्जुन रेड्डी और एनिमल फेम)

निर्देशक तरुण भास्कर और राहुल रविंद्रन

अभिनेत्री ईशा रेब्बा और आशिका रंगनाथ

स्टाइलिस्ट श्राव्या वर्मा

सुरक्षा के लिहाज से वेन्यू पर तीन स्तरीय (Three-tier) सिक्योरिटी तैनात की गई है, ताकि प्राइवेसी बनी रहे. वहीं, कपल ने वेन्यू के बाहर तैनात मीडियाकर्मियों के लिए भी दोपहर और रात के खाने की विशेष व्यवस्था की है.

हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन

उदयपुर में निजी समारोह के बाद, नवविवाहित जोड़ा 4 मार्च, 2026 को हैदराबाद के 'ताज कृष्णा' (Taj Krishna) होटल में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित करेगा. इस समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों और सहयोगियों के शामिल होने की उम्मीद है.

काम की बात करें तो, शादी के बाद प्रशंसक इस जोड़ी को राहुल सांकृत्यान द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म 'रणबाली' (Ranabaali) में एक साथ स्क्रीन पर देख सकेंगे.