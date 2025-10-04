Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Engagement: रश्मिका और विजय ने गुपचुप की सगाई, अगले साल बनेंगे दूल्हा-दुल्हन

Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Engaged: साउथ सिनेमा के सबसे प्यारे और चर्चित कपल, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. वैसे तो दोनों ने कभी खुलकर अपने प्यार को नहीं माना, लेकिन उनका रिश्ता किसी से छिपा भी नहीं है. कभी वो साथ में छुट्टियां मनाते दिखते हैं, तो कभी एक दूसरे के कपड़े पहने हुए. अब लग रहा है कि दोनों ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा दिया है.
क्या सच में हो गई सगाई?
खबरों की मानें तो रश्मिका और विजय ने चुपचाप सगाई कर ली है. बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना किसी शोर-शराबे के, सिर्फ अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच एक छोटी सी सेरेमनी में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई है. ये खबर आग की तरह फैल गई है और फैंस बहुत खुश हैं.
शादी की तारीख भी तय हो गई?
सिर्फ सगाई ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों की शादी की तारीख भी पक्की हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका और विजय आज से पांच महीने बाद, यानी अगले साल फरवरी में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर तो अभी से बधाइयों का तांता लग गया है.
हालांकि, एक बात साफ कर दें कि अभी तक रश्मिका या विजय की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है. इसलिए, जब तक वो खुद कुछ नहीं कहते, तब तक इसे एक अफवाह ही माना जा रहा है.
कैसे शुरू हुई थी ये लव स्टोरी?
रश्मिका और विजय की प्रेम कहानी फिल्मों के सेट पर शुरू हुई थी. दोनों ने 2018 में फिल्म 'गीता गोविंदम' में पहली बार साथ काम किया था. इस फिल्म में उनकी जोड़ी और केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया. इसके बाद 2019 में वे 'डियर कॉमरेड' में फिर साथ दिखे. इन्हीं फिल्मों के बाद से दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगी थीं, जो अब सगाई और शादी तक पहुंच गई हैं.