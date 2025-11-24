Palash Muchhal Health Update: स्मृति मंधाना के पिता के बाद मंगेतर पलाश मुच्छल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती होने पर टली शादी

स्मृति मंधाना–पलाश मुछाल

Palash Muchhal Health Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की स्टार स्मृति मंधाना और संगीतकार पाराश मुच्छल की बहुप्रतीक्षित शादी अचानक अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है. रविवार को सांगली के सांडोल स्थित पारिवारिक फार्महाउस में चल रही तैयारियों के बीच उस समय अफरा-तफरी मच गई जब स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को अचानक तेज़ सीने में दर्द की शिकायत हुई. उसी समय शादी की खुशियाँ थम गईं और पूरा परिवार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गया. स्मृति मंधाना–पलाश मुछाल की शादी टली, भारतीय क्रिकेटर के पिता की बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ति

स्थिति को और तनावपूर्ण तब बना दिया जब NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मृति के होने वाले पति पलाश मुच्छल को भी तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल ले जाना पड़ा. वे पिछले कुछ दिनों से वायरल संक्रमण और ज़्यादा थकान की वजह से एसिडिटी और कमजोरी महसूस कर रहे थे. हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद कुछ ही घंटे में डिस्चार्ज कर दिया, जिससे राहत की सांस ली गई.

उधर, श्रीनिवास मंधाना की हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. मेडिकल टीम ने शुरुआती जांच में संकेत दिए कि उन्हें एंजाइना के लक्षण हैं, जो दिल से जुड़ी गंभीर स्थिति होती है. उनके टेस्ट में कार्डियक एंजाइम बढ़े हुए पाए गए और ब्लड प्रेशर भी काफी हाई था. डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर सतर्क हैं.

पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद स्मृति मंधाना ने तुरंत शादी की रस्में रोकने का फैसला लिया. परिवार के अनुसार, स्मृति ने साफ कर दिया कि वे तब तक शादी नहीं करेंगी जब तक उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते हैं. इसी कारण शादी स्थल पर लगाए गए सजावट के सभी इंतजाम हटाए जा रहे हैं और शादी की नई तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है. स्मृति और पाराश की शादी 23 नवंबर को सांगली में होनी थी. इससे पहले हल्दी, मेंहदी और दोनों परिवारों के बीच खेले गए मज़ेदार क्रिकेट मैच जैसी सभी रस्में संपन्न हो चुकी थीं. लेकिन परिवार ने इस भावुक समय में गोपनीयता बनाए रखने की अनुरोध किया है.