Smriti-Palash Wedding Postponed: स्मृति मंधाना–पलाश मुछाल की शादी टली, भारतीय क्रिकेटर के पिता की बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ति

स्मृति मंधाना–पलाश मुछाल

Smriti-Palash Wedding Postponed: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल की बहुप्रतीक्षित शादी अचानक टल गई है. शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं, लेकिन इसी बीच स्मृति मंधाना के पिता श्री श्रीनिवास मंधाना को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद पूरे परिवार में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना सांगली के समडोल स्थित मंधाना फ़ार्म हाउस में हुई, जहां शादी की सजावट और तैयारियां पूरी रफ़्तार से जारी थीं. स्मृति की मैनेजमेंट टीम के प्रमुख तुषार मिश्रा ने इसकी पुष्टि की. श्री मंधाना को तुरंत सांगली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आपातकालीन इलाज दिया जा रहा है. परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक, स्मृति और उनके परिवार वाले तत्काल अस्पताल पहुंच गए. फिलहाल डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है, जिससे परिवार को थोड़ी राहत मिली है. स्मृति मंधाना की हल्दी सेरेमनी में दोस्तों ने लगाया रंग, साथी खिलाड़ियों संग जमकर थिरकी दुल्हनिया, देखें वीडियो

स्मृति मान्धना के मैनेजर तुषार मिश्रा का बयान

Hope uncle gets well soon🙏🧿 pic.twitter.com/Ft3U850gkM — Siya (@siyaagrawal18) November 23, 2025

वहीं, शादी प्रबंधन ने मीडिया को सूचित किया कि आज होने वाली सभी रस्में रद्द कर दी गई हैं. फिलहाल यह तय नहीं है कि शादी की तैयारियां कब दोबारा शुरू होंगी. तुषार मिश्रा ने कहा, “आज सुबह नाश्ता करते समय स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई. पहले लगा कि सामान्य असहजता होगी, लेकिन जब उनकी हालत और खराब होती दिखी, तो हमने एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया. अब वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.”

उन्होंने आगे बताया, “स्मृति अपने पिता से बेहद जुड़ी हुई हैं. उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक उनके पिता पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, शादी नहीं होगी. हम सभी इस घटना से सदमे में हैं और उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.”

समडोल स्थित विवाह स्थल से अब सजावट हटाई जा रही है और कार्यक्रम को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. दोनों परिवारों ने मीडिया और प्रशंसकों से निजी समय देने की अपील की है ताकि वे श्री मंधाना के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें.

स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को सांगली, महाराष्ट्र में होने वाली थी, जिसमें करीबी रिश्तेदारों और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कई सदस्य शामिल होने वाले थे. पिछले कई दिनों से दोनों की प्री-वेडिंग हल्दी, मेहंदी और मनोरंजक क्रिकेट मैचों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे. लेकिन अब इन सभी उत्सवों को भी फिलहाल रोक दिया गया है. अब शादी कब होगी, यह फैसला श्री मंधाना के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही लिया जाएगा.