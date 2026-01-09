Crunchyroll Collaborates With Shubman Gill: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने क्रंचीरोल के साथ मिलाया हाथ, भारत में Anime को मिलेगी नई पहचान

शुभमन गिल( Photo Credit: X/@BCCI)

Crunchyroll Collaborates With Shubman Gill: दुनिया के सबसे बड़े Anime स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्रंचीरोल ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ साझेदारी की घोषणा की है. यह सहयोग ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत में Anime की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और यह Gen Z व मिलेनियल्स के बीच मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनता जा रहा है. क्रंचीरोल और शुभमन गिल की यह जुगलबंदी क्रिकेट और Anime दोनों ही जुनून से जुड़े संसारों को एक साथ लाती है. आज Anime सिर्फ स्ट्रीमिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि थिएटर रिलीज़, गेमिंग और म्यूज़िक जैसे कई प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दर्शकों से जुड़ रहा है. यह भी पढ़ें: MI W vs RCB W, 1st Match WPL 2026 Preview: आज मुंबई इंडियंस महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला के बीच खेला जाएगा रोमांचक रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

क्रंचीरोल का मानना है कि शुभमन गिल जैसे युवा और लोकप्रिय खिलाड़ी के साथ जुड़कर वह Anime को कोर फैनबेस से आगे ले जाकर नए दर्शकों तक पहुंचा सकता है। कंपनी के अनुसार, क्रिकेट और Anime दोनों ही मेहनत, अनुशासन और निर्णायक पलों की अहमियत को दर्शाते हैं.

क्रंचीरोल के वाईस प्रेसिडेंट अक्षत साहू ने कहा कि मैदान हो या स्क्रीन, क्रिकेट और Anime दोनों समर्पण और लगन का जश्न मनाते हैं। Shubman Gill के साथ यह साझेदारी बढ़ते Anime फैनबेस से जुड़ने का शानदार अवसर है.

वहीं शुभमन गिल ने कहा कि वह Anime की दुनिया में नए हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर वह दोनों के बीच गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं. उनके अनुसार, Anime और क्रिकेट फैंस भावनात्मक, विश्लेषणात्मक और जीत को लेकर बेहद जुनूनी होते हैं. यह साझेदारी फैंस से जुड़ने और Anime स्टोरीटेलिंग को मज़ेदार तरीके से एक्सप्लोर करने की शुरुआत है.

इस सहयोग के तहत क्रंचीरोल और शुभमन गिल आने वाले समय में कई फैन-फोकस्ड इनिशिएटिव्स और सांस्कृतिक अभियानों पर साथ काम करेंगे, जिससे भारत में Anime कल्चर को और मजबूती मिलेगी.

गौरतलब है कि क्रंचीरोल पर दुनिया भर में 850 से ज्यादा Anime टाइटल उपलब्ध हैं, जिनमें 130 से अधिक हिंदी, तमिल और तेलुगु में डब किए गए हैं. भारत में क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन ₹79 प्रति माह से शुरू होता है, जिससे दर्शकों को दुनिया की सबसे बड़ी Anime लाइब्रेरी तक पहुंच मिलती है.