PM Kisan Yojana 22nd Installment: 22वीं किस्त के लिए eKYC और Farmer ID अनिवार्य; जानें घर बैठे OTP के जरिए कैसे पूरी करें प्रक्रिया

PM Kisan Yojana 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 22वीं किस्त (22nd Installment) का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फरवरी या मार्च 2026 के बीच लाभार्थियों के खाते में ₹2,000 की अगली किस्त ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, इस बार सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है. अब केवल eKYC ही नहीं, बल्कि 'यूनिक फार्मर आईडी' (Unique Farmer ID) का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन किसानों ने अभी तक ओटीपी बेस्ड अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका भुगतान रोका जा सकता है.

22वीं किस्त के लिए नए नियम: eKYCऔर फार्मर आईडी

योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

अनिवार्य eKYC: हर लाभार्थी को अपना आधार कार्ड सत्यापित कराना होगा. फार्मर रजिस्ट्री (Unique Farmer ID): कई राज्यों में अब किसानों की डिजिटल रजिस्ट्री की जा रही है. जिन किसानों के पास यह यूनिक आईडी नहीं होगी, उन्हें अगली किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है. इसके लिए स्थानीय स्तर पर विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं.

OTP आधारित eKYC कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आप घर बैठे ही अपनी eKYC पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. (केवल सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें).

होमपेज पर दाईं ओर 'Farmers Corner' सेक्शन में जाएं और 'eKYC' विकल्प पर क्लिक करें.

अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और 'Search' पर क्लिक करें.

आधार से लिंक अपना मोबाइल नंबर डालें और 'Get OTP' पर क्लिक करें.

मोबाइल पर प्राप्त OTP को बॉक्स में भरें और 'Submit' बटन दबाएं. सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आपकी स्क्रीन पर 'eKYC is Successfully Submitted' का मैसेज दिखाई देगा.

यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या करें?

जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार से नहीं जुड़ा है, वे इन दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

लाभार्थी सूची में अपना नाम देखने के लिए पोर्टल पर 'Beneficiary Status' के विकल्प पर जाएं. वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर आप जान सकते हैं कि आपकी पिछली किस्तों का स्टेटस क्या है और क्या आपकी eKYC अपडेट हो चुकी है.