PM Kisan eKYC Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए KYC कैसे करें पूरा, जानें सत्यापन का सबसे आसान तरीका

पीएम किसान योजना (Photo Credits: File Image)

PM Kisan eKYC Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्द ही 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 22वीं किस्त (PM Kisan 22nd Installment) जारी करने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है.

ताजा रिपोर्टों के अनुसार, 22वीं किस्त का पैसा फरवरी 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में आने की संभावना है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का e-KYC, बैंक खाता आधार से लिंक और भूमि रिकॉर्ड (Land Seeding) अपडेट नहीं होगा, उनकी किस्त रुक सकती है. यह भी पढ़ें: PM Kisan Yojana 22th Installment: पीएम किसान योजना की कब आएगी 22वीं किस्त? जानें ताजा अपडेट

e-KYC पूरा करने के तीन आसान तरीके

किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने सत्यापन की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है. आप अपनी सुविधा के अनुसार नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं:

OTP आधारित (घर बैठे): आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, अपना आधार नंबर दर्ज करें और आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापन पूरा करें. फेस ऑथेंटिकेशन (मोबाइल ऐप): 'PM-Kisan' मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. इसमें किसान अपना चेहरा स्कैन करके घर बैठे e-KYC कर सकते हैं. यह बुजुर्ग किसानों के लिए बेहद मददगार है. बायोमेट्रिक आधारित (नजदीकी केंद्र): यदि मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो किसान नजदीकी 'कॉमन सर्विस सेंटर' (CSC) पर जाकर फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के जरिए अपना सत्यापन करवा सकते हैं.

'फार्मर रजिस्ट्री' है इस बार जरूरी

साल 2026 की किस्तों के लिए सरकार अब 'फार्मर रजिस्ट्री' पर भी जोर दे रही है. यह आधार कार्ड की तरह ही किसानों की एक यूनिक आईडी होगी. कई राज्यों (जैसे बिहार) में 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों की जमीन का सत्यापन कर उनकी यूनिक आईडी बनाई जा सके. इससे योजना में पारदर्शिता आएगी और अपात्र लोगों को बाहर किया जा सकेगा. यह भी पढ़ें: What is PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना क्या है? लाभ पाने के लिए कैसे करें आवेदन; जानें आसान तरीका

योजना की अब तक की प्रगति

फरवरी 2019 में शुरू हुई यह योजना दुनिया के सबसे बड़े 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) कार्यक्रमों में से एक है.

अब तक 21 किस्तों के जरिए ₹3.70 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है.

अकेले नवंबर 2025 में जारी हुई 21वीं किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ किसानों को मिला था.

सरकार ने 2025 की अंतिम तिमाही में करीब 30 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया है.

अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

किसान आधिकारिक पोर्टल पर 'Know Your Status' विकल्प पर जाकर देख सकते हैं कि उनका e-KYC और लैंड सीडिंग स्टेटस क्या है. यदि वहां 'e-KYC Required' लिखा आ रहा है, तो किस्त आने से पहले इसे तुरंत पूरा कर लें.