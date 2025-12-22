What is PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना क्या है? लाभ पाने के लिए कैसे करें आवेदन; जानें आसान तरीका

PM Kisan Payment Status

What is PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान-हितैषी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-Kisan योजना है. यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 2000 कक्रेक तीन बार में 6000 रूपये आर्थिक सहायता के रूम में सीधे उनके ख़त एमे भेजी जाती हैं , ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें.

2019 में यह योजना शुरू हुई

PM-Kisan (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी, जिसे 24 फरवरी 2019 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था. इस योजना का उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Instalment Update: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट: E-केवाईसी जल्द कराएं, नहीं तो रुक सकती है अगली किस्त

कौन ले सकता है PM-KISAN का लाभ?

योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो—

भारत के नागरिक हों

स्वयं की कृषि भूमि रखते हों

भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता हो

परिवार में कोई उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी न हो

आयकर दाता न हो

PM किसान योजना का लाभ कैसे मिलता है?

जो किसान पात्र हैं और रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन्हें—

हर चार महीने में एक किस्त

सीधे डीबीटी (DBT) के जरिए खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है

किस्त आने से पहले e-KYC अनिवार्य है

PM किसान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

जरूरी दस्तावेज तैयार रखें

आधार कार्ड

बैंक पासबुक

मोबाइल नंबर

जमीन के कागज / खसरा-खतौनी

2. ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका (सरकारी वेबसाइट)

PM-Kisan की आधिकारिक साइट खोलें

“New Farmer Registration” पर क्लिक करें

आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें

OTP के माध्यम से सत्यापन करें

अपनी जमीन और बैंक से जुड़े विवरण दर्ज करें

सबमिट करें और आवेदन फॉर्म की रसीद सुरक्षित रखें

3. ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

किसान अपना आवेदन यहाँ जाकर भी कर सकते हैं—

नजदीकी CSC सेंटर

कृषि विभाग कार्यालय

पटवारी / ग्राम सचिव कार्यालय

यहां अधिकारी आपके दस्तावेज़ देखकर फॉर्म भर देते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं।

e-KYC जरूरी क्यों है?

PM-KISAN की अगली किस्त पाने के लिए e-KYC अनिवार्य है.

बिना e-KYC के किस्त रोक दी जाती है.

e-KYC कैसे करें: