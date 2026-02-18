PM Kisan Yojana 22nd Instalment Date: कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जानें क्या कहते हैं पिछले आंकड़े

(Photo Credits File)

PM Kisan Yojana 22nd Instalment Date: भारत के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) की 22वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. रिपोर्ट्स और पिछले रुझानों के अनुसार, फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च 2026 की शुरुआत में पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि हस्तांतरित की जा सकती है. हालांकि, सरकार ने अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन बजट सत्र और कृषि सीजन को देखते हुए इसे जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है.

21वीं किस्त का विवरण-पिछला रिकॉर्ड

पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में देती है. इसकी पिछली यानी 21वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से जारी की थी. उस दौरान लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,000 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी गई थी. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Installment Update: पीएम किसान योजना की 22 वीं क़िस्त को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे आपके खाते में 2,000 रुपए

कब तक आ सकती है अगली किस्त?

पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी का महीना किस्तों की घोषणा के लिए महत्वपूर्ण रहा है:

19वीं किस्त: 24 फरवरी, 2025 को जारी हुई.

16वीं किस्त: 28 फरवरी, 2024 को जारी हुई.

13वीं किस्त: 27 फरवरी, 2023 को जारी हुई.

इन आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि 22वीं किस्त 24 से 28 फरवरी 2026 के बीच कभी भी आ सकती है. यह समय किसानों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें वसंत ऋतु की फसलों की तैयारी के लिए नकदी की आवश्यकता होती है.

ये 3 काम हैं जरूरी, वरना रुक सकती है किस्त

सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को कड़ा कर दिया है. लाभ पाने के लिए किसानों को निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी:

e-KYC प्रक्रिया: यह सभी पंजीकृत किसानों के लिए अनिवार्य है. इसे पीएम-किसान पोर्टल पर OTP के जरिए या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से कराया जा सकता है.

आधार सीडिंग: लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है ताकि DBT प्रक्रिया सफल हो सके.

भूमि रिकॉर्ड सत्यापन: पोर्टल पर भूमि के मालिकाना हक का विवरण अपडेट और सत्यापित होना चाहिए.

कैसे चेक करें अपना स्टेटस और लिस्ट?

किसान घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी पात्रता और किस्त की स्थिति जांच सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.

'Farmers Corner' सेक्शन में 'Know Your Status' पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार विवरण दर्ज करें.

यदि आप अपने गांव की पूरी सूची देखना चाहते हैं, तो 'Beneficiary List' विकल्प चुनें और अपने राज्य, जिले और गांव का चयन करें.

योजना का संक्षिप्त परिचय

दिसंबर 2018 में शुरू हुई पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है. अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ₹3.70 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक बनाती है.