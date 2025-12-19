PM Kisan Yojana 22nd Instalment Update: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट: E-केवाईसी जल्द कराएं, नहीं तो रुक सकती है अगली किस्त

PM Kisan Payment Status

PM Kisan Yojana 22nd Instalment Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है. 2025 में पहली किस्त फरवरी में, दूसरी किस्त अगस्त में और तीसरी यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी. अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन लोगों का इंतजार ख़त्म होने वाला हैं. क्योंकि फरवरी महीने में अगली कसित जारी होने वाली हैं.

ई‑केवाईसी (e-KYC) जरूरी

यदि लाभार्थी ने ई‑केवाईसी नहीं कराया है, तो उनकी 22वीं किस्त रुक सकती है. ऐसे में उनके पास अभी भी समय है कि वे ई‑केवाईसी जल्द पूरा करें. ई‑केवाईसी या अन्य दस्तावेज़ अपडेट न होने पर — जैसे आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना — केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार भुगतान रोक दिया जाएगा. इसका उद्देश्य है कि फंड सही पात्र किसानों तक पहुंचे. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Installment: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब आएगी अगली किस्त

22वीं किस्त कब आएगी?

सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले भुगतान पैटर्न और विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार यह जनवरी से मार्च 2026 के बीच, विशेषकर फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है.

योजना कब शुरू हुई?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त करें, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों- जैसे बीज, सिंचाई, उर्वरक आदि-में निवेश कर सकें.

किसानों को क्या लाभ होता है?

साल में ₹6,000 रुपये सहायता

सीधा भुगतान बैंक खाते में (DBT)

खेती के खर्चों में मदद

आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता में समर्थन

किसानों को सलाह

किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस और बैंक विवरण समय-समय पर चेक करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या रुकावट से बचा जा सके.