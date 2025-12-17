Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Yojana 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। अब देशभर के करोड़ों किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है. वहीं जो किसान योजना के पात्र हैं और अब तक लाभ ले रहे हैं, उन्हें अगली किस्त मिलने से पहले कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी, वरना भुगतान अटक सकता है.

साल में तीन बार में 6000 मिलते हैं

पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार साल में तीन बार किसानों के खातों में आर्थिक सहायता भेजती है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, सरकार की ओर से 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है. लेकिन कहा जा रहा अहि कि फरवरी महीने में अगली क़िस्त जारी होगी. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Installment: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब आएगी अगली किस्त

हर 4 महीने में मिलते हैं 2,000 रुपये

इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है. इस तरह एक साल में किसानों को कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

e-KYC नहीं कराई तो रुक सकती है किस्त

सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है. इसलिए किसानों को जल्द से जल्द e-KYC कराना जरूरी है, ताकि 22वीं किस्त समय पर मिल सके.

कब शुरू हुई थी पीएम किसान योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

अब तक कितने किसानों को मिल रहा है लाभ?

इस योजना के तहत अब तक देश के करीब 11 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। सरकार लगातार पात्र किसानों को योजना से जोड़ने का काम कर रही है.

किसानों को क्या फायदा हो रहा है?

पीएम किसान योजना से किसानों को खेती से जुड़े खर्चों, बीज, खाद और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है. इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है और उनकी आय को सहारा मिलता है.

किसने शुरू की थी यह योजना?

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की थी, ताकि किसानों को सीधी आर्थिक मदद दी जा सके. सरकार की तरफ से शुरू की गई . इस योजना के बाद लगातार किसनों को पैसे मिल रहे हैं. खबर यह भी है कि किसानों को मिलने वाली सालाना राशि 6 हजार से 8000, या फिर 12 हजार करने पर बात चल रही है.