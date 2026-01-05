PM Kisan Yojana 22th Installment: पीएम किसान योजना की कब आएगी 22वीं किस्त? जानें ताजा अपडेट

PM Kisan Payment Status

PM Kisan Yojana 22th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत अगली यानी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय गतिविधियों के अनुसार, केंद्र सरकार फरवरी 2026 में 22वीं किस्त के पैसे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन योजना के नियमित चक्र (हर चार महीने में किस्त) को देखते हुए फरवरी में इसके आने की प्रबल संभावना है.

Farmer ID के बिना अटक सकती है किस्त

सरकार इस बार योजना के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए किसानों की एक विशेष डिजिटल पहचान यानी 'फार्मर आईडी' तैयार कर रही है, कृषि विभाग के अनुसार, यह आईडी भविष्य में सरकारी लाभों को सीधे किसानों तक पहुंचने का आधार बनेगी. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Installment Update: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी, जानें ताजा अपडेट सहित अन्य जरूरी जानकारी

इसके लिए 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक कई राज्यों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिन किसानों ने अभी तक अपनी डिजिटल आईडी या 'फार्मर रजिस्ट्री' पूरी नहीं की है, उन्हें आगामी किस्त प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है.

किस्त पाने के लिए 3 जरूरी शर्तें

यदि आप चाहते हैं कि आपके खाते में बिना किसी रुकावट के ₹2000 की राशि आए, तो इन तीन कार्यों को तुरंत पूरा कर लें:

e-KYC: पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना ई-केवाईसी अपडेट करें.

Aadhaar Seeding: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और 'Direct Benefit Transfer' (DBT) के लिए सक्रिय है.

Land Verification: भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन (Land Seeding) पोर्टल पर 'Yes' होना अनिवार्य है.

योजना की अब तक की स्थिति

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि ₹2000 की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है. अब तक सरकार 21 सफल किस्तें जारी कर चुकी है. पिछली 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी, जिसके बाद अब किसान अगली किस्त की राह देख रहे हैं.