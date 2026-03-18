Ladki Bahin Yojana E-KYC Update: लाड़की बहनों को ई-केवाईसी सुधार का आखिरी मौका, 31 मार्च तक न करने पर रुक सकती है किस्त

E-KYC Update

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. जिन महिलाओं ने आवेदन के दौरान ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया में गलतियां की थीं, उनके पास सुधार करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी में सुधार करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है. यदि इस अवधि तक तकनीकी त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया, तो योजना की अगली किस्तें रुक सकती हैं.

क्यों जरूरी है ई-केवाईसी सुधार?

योजना के कार्यान्वयन के दौरान यह देखा गया कि कई पात्र महिलाओं ने ई-केवाईसी करते समय तकनीकी या मानवीय चूक के कारण गलत विकल्प चुन लिए थे. विशेष रूप से 'परिवार में सरकारी कर्मचारी' या 'पेंशनभोगी' होने जैसे विकल्पों पर गलत जानकारी भरने से कई पात्र आवेदन भी सिस्टम में 'अपात्र' दिखने लगे थे. इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पोर्टल पर सुधार (Correction) की सुविधा दी है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana E-KYC Update: लाड़की बहनों को ई-केवाईसी सुधार के लिए आखिरी मौका, 31 मार्च तक का समय, नहीं तो रुक सकती है किस्त

रुक सकती है ₹1,500 की मासिक किस्त

शासन के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है. वर्तमान जानकारी के अनुसार, फरवरी और मार्च 2026 की संयुक्त किस्त (कुल ₹3,000) अप्रैल के मध्य तक लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा सकती है. हालांकि, जिन महिलाओं का ई-केवाईसी अधूरा है या जिसमें गलतियां हैं, उन्हें इस लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन सुधार की सुविधा

लाभार्थी महिलाएं आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अपना लॉगिन कर सुधार कर सकती हैं. इसके अलावा, जो महिलाएं ऑनलाइन प्रक्रिया में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सेतु सुविधा केंद्र या तहसील कार्यालय में जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान