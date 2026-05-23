Fact Check: क्या रुक्मिणी वसंत का बिकनी वीडियो और तस्वीरें असली हैं? 'टॉक्सिक' अभिनेत्री ने बताई डीपफेक की सच्चाई

रुक्मिणी वसंत (Photo Credits:: File Image)

नई दिल्ली, 23 मई: कन्नड़ और दक्षिण भारतीय सिनेमा की उभरती हुई अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत (Rukmini Vasant) इन दिनों अपनी आगामी हाई-प्रोफाइल फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वे सुपरस्टार यश (Yash) के साथ नजर आने वाली हैं. इसी बीच, शुक्रवार 22 मई को सोशल मीडिया (Social Media) पर उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और एक वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद वे एक बड़े विवाद का शिकार हो गईं। इंटरनेट पर प्रसारित हो रही इन तस्वीरों में उन्हें हरे रंग की बिकनी में दिखाया गया था, जिसे देख प्रशंसक हैरान रह गए और इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने लगे। मामले की जांच और खुद अभिनेत्री के स्पष्टीकरण से यह साबित हो गया है कि यह वायरल सामग्री पूरी तरह से फर्जी और एआई-निर्मित (AI-Generated) है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली है शादी? सोशल मीडिया पर वायरल 'मंगलसूत्र' वाले वीडियो का सच आया सामने

रुक्मिणी वसंत ने जारी किया आधिकारिक बयान

मामले के तूल पकड़ते ही रुक्मिणी वसंत और उनकी पीआर (PR) टीम ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर इस भ्रामक सामग्री की कड़े शब्दों में निंदा की है. अभिनेत्री ने साफ किया कि उनका इस वीडियो से कोई लेना-देना नहीं है और उनके चेहरे का गलत इस्तेमाल किया गया है.

रुक्मिणी वसंत ने अपने बयान में कहा, 'मेरी टीम और मेरे संज्ञान में यह बात आई है कि ऑनलाइन कुछ एआई-जनरेटेड तस्वीरें और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें मेरे होने का दावा किया जा रहा है. मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूं कि ये तस्वीरें पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत हैं. इस तरह की हेरफेर की गई सामग्री को बनाना और फैलाना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है और यह किसी की निजता (Privacy) का गंभीर उल्लंघन है.'

वायरल बिकिनी वीडियो पर रुक्मिणी वसंत का बयान

My team and I have come across certain AI-generated images being circulated online claiming to be me. I want to state clearly that these images are entirely fake and fabricated. The creation and circulation of such manipulated content is deeply irresponsible and a serious… pic.twitter.com/8iitXTvFvT — rukmini (@rukminitweets) May 23, 2026

साइबर सेल में शिकायत, कानूनी कार्रवाई शुरू

अभिनेत्री ने इस डिजिटल अपराध को हल्के में न लेते हुए इसके पीछे शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. उनकी टीम ने डिजिटल साक्ष्यों के साथ साइबर क्राइम सेल (Cyber Crime Cell) में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.

बयान में आगे कहा गया, "हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और इन तस्वीरों को बनाने व फैलाने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी और साइबर अपराध के तहत कार्रवाई शुरू कर रहे हैं. मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि वे ऐसी किसी भी भ्रामक सामग्री को साझा करने या इसे बढ़ावा देने से पूरी तरह परहेज करें." अभिनेत्री की इस अपील के बाद कई पैपराजी और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उन पोस्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा (Take down) दिया है.

डीपफेक का शिकार होने वाली अभिनेत्रियों की लंबी सूची

तकनीक के दुरुपयोग का शिकार होने वाली रुक्मिणी वसंत पहली अभिनेत्री नहीं हैं. हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक (Deepfake) तकनीक का इस्तेमाल करके मनोरंजन जगत की कई शीर्ष अभिनेत्रियों को निशाना बनाया जा चुका है.

इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना और कटरीना कैफ जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के चेहरों को भी इसी तरह एआई टूल्स के जरिए अन्य वीडियो में मॉर्फ (Morph) करके इंटरनेट पर वायरल किया गया था. इन घटनाओं के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने अपनी आवाज, चेहरे और व्यक्तित्व (Persona) के अनधिकृत व्यावसायिक या अवांछित उपयोग के खिलाफ अदालत का रुख किया है और सरकार से भी इस पर सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है.