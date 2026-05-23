LSG vs PBKS, IPL 2026 68th Match Stats And Preview: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2026 68th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 68वां मुकाबला आज यानी 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स (LSG vs PBKS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें टीम को 4 मैचों में जीत और 9 मुकाबलों में हार मिली है. वहीं, पंजाब किंग्स ने 13 मुकाबलों में 6 जीत दर्ज की है, जबकि 7 मैचों में हार का सामना किया है. लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं, जबकि पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: LSG vs PBKS Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 68वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा. ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को चार मुकाबलों में जीत और नौ मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और सात मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स हेड टू हेड (LSG vs PBKS Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. पंजाब किंग्स को 4 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 3 मैच अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों मुकाबले भी पंजाब किंग्स ने जीते थे. लखनऊ सुपर जायंट्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी जीत आईपीएल 2024 में मिली थी.

पंजाब किंग्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 23 रन से हार का सामना करना पड़ा था. टीम लगातार छह मुकाबले हार चुकी है. ऐसे में पंजाब किंग्स वापसी की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, कूपर कॉनॉली और शशांक सिंह मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. टीम की गेंदबाजी उस मुकाबले में बेहद कमजोर नजर आई थी. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. बल्लेबाजी में मिचेल मार्श और निकोलस पूरन से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, ऋषभ पंत और आयुष बदोनी मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और मयंक यादव से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (LSG vs PBKS Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मिचेल मार्श को 7000 रन पूरे करने के लिए 41 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को 3500 रन पूरे करने के लिए 52 रन की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन को 6000 रन पूरे करने के लिए 37 रन की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 100 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को 5000 रन पूरे करने के लिए 65 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को 1000 रन पूरे करने के लिए 28 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 300 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल को 220 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज आयुष बदोनी को 1500 रन पूरे करने के लिए 49 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह को 50 छक्के पूरे करने के लिए 2 छक्कों की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज निकोलस पूरन को 400 छक्के पूरे करने के लिए 5 छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के गेंदबाज हरप्रीत बरार को 50 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की दरकार है.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.