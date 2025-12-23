PM Kisan Yojana 22nd Installment Update: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी, जानें ताजा अपडेट सहित अन्य जरूरी जानकारी

PM Kisan Payment Status

PM Kisan Yojana 22nd Installment Update: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार लाखों किसानों को है. 21वीं किस्त के पैसे मिलने के बाद किसान अब अगली किस्त के बारे में जानना चाहते हैं. इस योजना के तहत मिलने वाली राशि किसानों के लिए अपनी फसल की कटाई, बुवाई और अन्य खेती-संबंधी खर्चों के लिए बड़ी मदद साबित होती है। इसलिए किसानों को अपने किस्त का बेसब्री से इंतजार रहता है.

22वीं किस्त फरवरी महीने में आने की उम्मीद

सरकारी सर्कुलर के अनुसार, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, सरकार की तरफ से अब तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. यानी किसानों को फरवरी महीने का इंतजार करना पड़ेगा. यह भी पढ़े: What is PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना क्या है? लाभ पाने के लिए कैसे करें आवेदन; जानें आसान तरीका

सालाना कुल ₹6,000 की मदद मिलती है

पीएम किसान योजना के तहत सालाना कुल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाती है, यह राशि तीन समान किस्तों में (हर किस्त ₹2,000) हर चार महीने में वितरित की जाती है. इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जो पात्र हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन समय पर हुआ है,

योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) को 1 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सालाना वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी आय में स्थिरता आए और वे अपनी खेती से जुड़ी आवश्यकताएँ आसानी से पूरा कर सकें.

