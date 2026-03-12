PM Kisan 22nd Instalment: किसानों को तोहफा! 13 मार्च को 22वीं किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी; जानें किसे मिलेंगे पैसे

(Photo Credits File)

PM Kisan 22nd Instalment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) (PM-Kisan) योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार (Central Government) ने योजना की बहुप्रतीक्षित 22वीं किस्त (PM Kisan 22nd Instalment) जारी करने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कल, यानी 13 मार्च को अपने गुवाहाटी दौरे (Guwahati Visit) के दौरान बटन दबाकर देशभर के करोड़ों किसानों (Farmers) के बैंक खातों में ₹2,000 की सम्मान राशि ट्रांसफर करेंगे.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस बार लगभग 9.32 करोड़ किसानों को ₹19,000 करोड़ की कुल राशि जारी की जाएगी. खरीफ फसलों की बुआई से ठीक पहले मिली यह आर्थिक मदद किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे आवश्यक कृषि इनपुट खरीदने में काफी मददगार साबित होगी. यह भी पढ़ें: PM Kisan 22nd Instalment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी होगी

सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में पीएम-किसान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के पात्र किसानों को उनकी खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक संबल प्रदान करना है.

योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है.

की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों (Direct Benefit Transfer) में भेजी जाती है.

में सीधे किसानों के बैंक खातों (Direct Benefit Transfer) में भेजी जाती है. आमतौर पर ये किस्तें फरवरी-मार्च, जून-जुलाई और अक्टूबर के आसपास जारी की जाती हैं.

पिछली किस्तों का ब्योरा

पीएम-किसान योजना के तहत अब तक कुल वितरण ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है, जो इसे कृषि क्षेत्र के लिए दुनिया के सबसे बड़े डीबीटी (DBT) कार्यक्रमों में से एक बनाता है. पिछले साल और हालिया किस्तों का डेटा इस प्रकार है:

लाभार्थी ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

किस्त जारी होने से पहले किसान भाई यह सुनिश्चित कर लें कि उनका ई-केवाईसी (e-KYC) और बैंक खाता आधार से लिंक है. लाभार्थी अपना नाम और स्टेटस चेक करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट ( gov.in ) पर जाएं.

) पर जाएं. 'Beneficiary Status' विकल्प पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर या खाता नंबर दर्ज करें.

डेटा सबमिट करने के बाद आपकी किस्तों का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा.

सरकार का यह कदम न केवल किसानों की लागत को कम करने में मदद करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को भी सुनिश्चित करता है.