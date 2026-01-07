PM Kisan Yojana e-KYC Update: पीएम-किसान योजना के लाभार्थी जल्द पूरा करें ई-केवाईसी, वरना रुक सकती है 22वीं किस्त- जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

PM Kisan Yojana e-KYC Update: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह तक जारी करने की तैयारी में है. इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 21वीं किस्त नवंबर 2025 में सफलतापूर्वक वितरित की गई थी. अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए विभाग डेटा को अंतिम रूप दे रहा है. PM Kisan Yojana 22th Installment: पीएम किसान योजना की कब आएगी 22वीं किस्त? जानें ताजा अपडेट

इन शर्तों को पूरा करना है अनिवार्य

योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए सरकार ने कुछ औपचारिकताओं को अनिवार्य कर दिया है. यदि किसी किसान की निम्नलिखित प्रक्रियाएं अधूरी हैं, तो उनकी किस्त अटक सकती है:

e-KYC: सभी लाभार्थियों के लिए आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी है.

आधार लिंकिंग: बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा (Seed) होना चाहिए और डीबीटी विकल्प सक्रिय होना चाहिए.

भू-सत्यापन (Land Records): भू-लेखों का सत्यापन और पंजीकरण विवरण का अपडेट होना आवश्यक है.

फार्मर आईडी (Farmer ID): धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब कई क्षेत्रों में विशिष्ट किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) भी अनिवार्य की जा रही है.

कैसे चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस?

किसान भाई घर बैठे यह जान सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Farmers Corner' के तहत 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें. अपना पंजीकरण नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें. 'Get Data' पर क्लिक करते ही आपके भुगतान का विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा.

जानें PM किसान योजना के बारे में

2019 में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए बीज, खाद और अन्य आवश्यक इनपुट्स खरीदने में मदद करना है.

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को पिछली किस्त तकनीकी कारणों से नहीं मिल पाई थी, वे अपनी खामियों को सुधार कर इस बार 4,000 रुपये (पिछली बकाया + वर्तमान किस्त) भी प्राप्त कर सकते हैं.