New Zealand Women vs South Africa Women, 3rd T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd T20I Match Date And Time Details: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला शुक्रवार यानी 20 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 07:15 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 18 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम भी बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लौरा वोलवार्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs Australia Women T20 And ODI Series Schedule And Full Details: इस दिन से वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी व्हाइट बॉल सीरीज, बस एक क्लिक पर देखें टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

न्यूजीलैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और उनकी रेटिंग 254 है. हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम ने जिम्बाब्वे महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से जीतकर शानदार फॉर्म दिखाई थी. टीम की कप्तान अमेलिया केर के अलावा जेस केर, इज़ाबेला गेज़ और ब्रुक हॉलिडे जैसे खिलाड़ी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं.

वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है और उनकी रेटिंग 241 है. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने हाल ही में पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. टीम में ऐनीके बॉश, मारीज़ान कैप, एनेरी डर्कसेन और लौरा वोलवार्ट जैसे कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ W vs SA W T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है.

कुल मैच: 19

न्यूजीलैंड महिला की जीत: 13

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत: 5

टाई / नो रिजल्ट: 1

NZ W vs SA W 3rd T20I 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, तीसरा टी20 इंटरनेशनल

स्टेडियम: ईडन पार्क, ऑकलैंड

मैच की तारीख: 20 मार्च 2026 (07:15 AM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): SonyLIV और FanCode

टीवी प्रसारण: Sony Sports Network TEN 1 पर उपलब्ध होगा

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (NZ W vs SA W 3rd T20I Date And Venue)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला शुक्रवार यानी 20 मार्च को ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 07:15 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले यानी 11:15 बजे होगा.

भारत में न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला तीसरा टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (NZ W vs SA W 3rd T20I Live TV Channel Telecast In India)

न्यूजीलैंड महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में Sony Sports Network TEN 1 चैनल पर देखा जा सकता है.

भारत में न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला तीसरे टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch NZ W vs SA W 3rd T20I Live Streaming In India)

न्यूजीलैंड महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच तीसरे टी20 मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLIV और FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ W vs SA W 3rd T20I Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: अमेलिया केर (कप्तान), पॉली इंग्लिस (विकेटकीपर), सुज़ी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: लौरा वोलवार्ट (कप्तान), सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लूस, डेन वैन नीकरक, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलेलेको मलाबा, क्लो ट्रायन.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.