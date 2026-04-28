Hyderabad Cycling Track Viral Video: साइकिलिंग ट्रैक पर अश्लील हरकत करने वाले शख्स को महिला रनर ने घेरा, सार्वजनिक रूप से हस्तमैथुन करने का आरोप

साइकिलिंग ट्रैक पर अश्लील हरकत करने वाले शख्स को महिला रनर ने घेरा (Photo Credits: File Image)

हैदराबाद, 28 अप्रैल: हैदराबाद के आउटर रिंग रोड (Outer Ring Road) ओआरआर (ORR) पर स्थित प्रसिद्ध साइकिलिंग ट्रैक (Cycling Track) पर सोमवार सुबह एक महिला रनर (Female Runner) के साथ हुई अप्रिय घटना ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. महिला ने आरोप लगाया कि जब वह सुबह ट्रैक पर दौड़ रही थी, तब एक अज्ञात व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत (हस्तमैथुन) (Masturbation) की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है. यह भी पढ़ें: Siwan Viral Video Download Link Scam: सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी फिशिंग लिंक से सावधान

भीड़भाड़ वाले ट्रैक पर हुई घटना

यह घटना सोमवार सुबह करीब 6:15 बजे की है, जब साइकिलिंग ट्रैक पर कई अन्य जॉगर्स और साइकिल चालक भी मौजूद थे. महिला द्वारा साझा किए गए वीडियो के अनुसार, अपराधी ने अन्य लोगों की उपस्थिति के बावजूद सरेआम यह हरकत की.

महिला ने वीडियो में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया, 'वह व्यक्ति भीड़भाड़ वाले ट्रैक पर यह सब कर रहा था.' महिला ने आरोपी का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रहा. अफसोस जताते हुए महिला ने कहा कि वह कैमरे में आरोपी का चेहरा साफ तौर पर कैद नहीं कर पाई.

सुरक्षा और 'विक्टिम ब्लेमिंग' पर सवाल

महिला ने अपने वीडियो में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज के नजरिए और 'विक्टिम ब्लेमिंग' (पीड़िता को ही दोषी ठहराना) पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'मैं दौड़ने निकली थी—ऐसे में मुझे क्या पहनना चाहिए? मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर सूर्योदय के बाद ही व्यायाम करने आती हूँ, फिर भी मुझे निशाना बनाया गया.'

पुलिस की कार्रवाई और जांच

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए साइबरबाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. साइबरबाद पुलिस कमिश्नर डॉ. रमेश रेड्डी ने बताया, 'हमने उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए खोजी दल गठित किए हैं और तलाश जारी है.' पुलिस उपलब्ध सबूतों और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

कमिश्नर रेड्डी ने जनता से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत '100' नंबर डायल करके दें. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज करना बेहद महत्वपूर्ण है. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: छतरपुर में चलती एम्बुलेंस बनी 'अय्याशी का अड्डा', युवती और दो युवकों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल

सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को लेकर चिंता

ओआरआर (ORR) साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा है और यह आईटी समुदाय व फिटनेस प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है. सौर ऊर्जा वाली छत और आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद, इस घटना ने ट्रैक पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और निगरानी तंत्र की कमियों को उजागर किया है.

यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए बनाए गए आधुनिक स्थानों पर भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.