Today's IPL Match Live: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत; जानें शेड्यूल और लाइव अपडेट्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का रोमांच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिलेगा, जहां दिल्ली कैपिटल्स (DC) की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगी. टूर्नामेंट के 39वें मैच में दोनों टीमें शाम 7:30 बजे आमने-सामने होंगी. इस सीजन में आरसीबी शानदार फॉर्म में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को अपने पिछले 5 मैचों में से 4 में हार का सामना करना पड़ा है. घरेलू मैदान पर खेलते हुए दिल्ली की टीम आज जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी.

अंक तालिका की स्थिति

मौजूदा सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन अब तक काफी संतुलित रहा है. आरसीबी ने 7 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है और वह 10 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है. इसके विपरीत, दिल्ली कैपिटल्स ने 7 में से केवल 3 मैच जीते हैं और वह 6 अंकों के साथ सातवें पायदान पर है. पंजाब किंग्स फिलहाल 13 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स रविवार की हार के बाद सबसे निचले स्थान पर खिसक गई है.

पिच रिपोर्ट और चोट अपडेट

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच इस सीजन में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुई है. इसी मैदान पर 25 अप्रैल को दिल्ली और पंजाब के बीच हुए मैच में कुल 529 रन बने थे, जो इस वेन्यू का रिकॉर्ड है. आज के मैच में भी हाई-स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है. दिल्ली के खेमे के लिए चिंता का विषय तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी की चोट है, जो पंजाब के खिलाफ मैच में सिर पर लगी चोट के बाद रिकवर हो रहे हैं. उनकी जगह दुष्मंत चमीरा या काइल जैमीसन को मौका मिल सकता है.

DC बनाम RCB स्कोरकार्ड

प्रमुख खिलाड़ी और रिकॉर्ड

आरसीबी के लिए विराट कोहली (328+ रन) लगातार रन बना रहे हैं, जबकि रजत पाटीदार ने इस सीजन में 210 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. दिल्ली की ओर से केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में हैं, जिन्होंने हाल ही में पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 152 रनों की पारी खेली थी, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. वहीं, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल आईपीएल में 2,000 रन और 150 विकेट के ऐतिहासिक मील के पत्थर के करीब हैं.

DC बनाम RCB कब और कहां देखें लाइव?

यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा. मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, वहीं डिजिटल दर्शक जिओ हॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.