KL Rahul IPL Stats Against RCB: आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है केएल राहुल का प्रदर्शन, आंकड़ों पर एक नजर

केएल राहुल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 39th Match Stats: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 39वां मुकाबला 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (DC vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम (Arun Jaitley Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल पर सभी की नजरें होंगी. राहुल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs GT, IPL 2026 37th Match Scorecard: एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 159 रनों का टारगेट, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 39वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने-सामने होंगी. इस अहम मुकाबले में केएल राहुल पर सबकी नजरें रहेंगी. वह इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. ऐसे में चलिए आरसीबी के खिलाफ केएल राहुल के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रखते हैं केएल राहुल

केएल राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अब तक 19 मुकाबले खेले हैं और 18 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 69.91 की शानदार औसत से 839 रन बनाए हैं. इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 145.65 की रही है. राहुल ने इस टीम के खिलाफ 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 132 रन रहा है. उन्होंने 62 चौके और 45 छक्के भी जड़े हैं.

आईपीएल करियर में कुछ ऐसा रहा है केएल राहुल का प्रदर्शन

केएल राहुल ने साल 2013 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अब तक 152 मुकाबलों की 143 पारियों में 46.88 की औसत और 138.47 की स्ट्राइक रेट से 5,579 रन बनाए हैं. इस दौरान राहुल ने 6 शतक और 42 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 152 रन रहा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 7 पारियों में 59.33 की औसत और 188.35 की स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए हैं.

आईपीएल में ऐतिहासिक पारी खेल चुके हैं केएल राहुल

केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रन की पारी खेलकर आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया था. वह टूर्नामेंट में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं. उनसे पहले ब्रेंडन मैकुलम और क्रिस गेल यह कारनामा कर चुके हैं. राहुल आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने अभिषेक शर्मा के 141 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था.