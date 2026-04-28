Gold Price Today, April 28, 2026: वैश्विक संकट के बीच सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों में आज के 22K-24K के ताजा रेट

Gold Price Today, April 28, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में मजबूती का रुख जारी रहा. वैश्विक बाजारों से मिल रहे स्थिर संकेतों और घरेलू स्तर पर शादी-ब्याह के सीजन की मांग के कारण कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है. भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी ने भी पीली धातु को सहारा दिया है. वर्तमान में अधिकांश शहरों में 24 कैरेट सोना 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों का प्रभाव

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतें वर्तमान में एक सकारात्मक दायरे में बनी हुई हैं. सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग और लगातार ज्वेलरी डिमांड ने इसकी कीमतों को गिरने नहीं दिया है. विश्लेषकों का अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के जवाब में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में सोने की कीमतों में लचीलापन बना रहेगा. यह भी पढ़े: Gold Price Today, April 24, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K-24K के आज का रेट

प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

भारत के विभिन्न शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने की ताजा दरें इस प्रकार हैं:

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,37,600 1,50,000 मुंबई 1,37,600 1,50,000 चेन्नई 1,37,600 1,50,000 कोलकाता 1,37,000 1,49,400 बेंगलुरु 1,37,600 1,50,000 हैदराबाद 1,37,600 1,50,000 अहमदाबाद 1,37,600 1,50,000 जयपुर 1,37,600 1,50,000 नोएडा/गुरुग्राम 1,37,600 1,50,000

निवेश और खरीदारी का माहौल

28 अप्रैल 2026 को दर्ज की गई यह मामूली बढ़त पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी का विस्तार है. मुद्रा की चाल और त्योहारी मांग ने कीमतों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखा है. हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले रीयल-टाइम रेट जरूर चेक करें. अंतिम गहनों की कीमत में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स का मार्जिन अलग से जोड़ा जाता है, जिससे शोरूम की कीमतें बदल सकती हैं.

भविष्य का अनुमान

विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित बनी रहेंगी, निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर चुनते रहेंगे. इसके साथ ही, भारत में जारी शादी-ब्याह का सीजन घरेलू बाजार में सोने की लिक्विडिटी और कीमतों को समर्थन देना जारी रखेगा. आने वाले सप्ताह में कीमतों के इसी ऊंचे दायरे में रहने की संभावना है.