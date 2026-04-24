Gold Price Today, April 24, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K-24K के आज का रेट

Gold Price Today, April 24, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 24 अप्रैल को सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले मजबूत संकेतों और घरेलू स्तर पर शादी-ब्याह के सीजन की मांग के कारण सोने के भाव में यह मजबूती देखी जा रही है. अमेरिकी डॉलर में आई हल्की कमजोरी और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने भी सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को बढ़ावा दिया है.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग (Safe-haven demand) सोने की कीमतों को सहारा दे रही है. भारतीय बाजारों में वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है, जिसके कारण रिटेल खरीदारी में भी इजाफा हुआ है. ज्वैलर्स का मानना है कि निकट भविष्य में कीमतों में इसी तरह का सकारात्मक रुख बना रह सकता है. यह भी पढ़े: Gold Price Today, February 1: सोने की कीमतों में स्थिरता, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब थमे भाव; जानें अपने शहर में 22K और 24K का ताजा रेट

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव

आज देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की कीमत 1,49,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. वहीं, जेवराती सोने (22 कैरेट) का भाव 1,36,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

शहरवार सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम):

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,36,700 1,49,100 मुंबई 1,36,700 1,49,100 चेन्नई 1,36,700 1,49,100 कोलकाता 1,36,100 1,48,500 बेंगलुरु 1,36,700 1,49,100 हैदराबाद 1,36,700 1,49,100 अहमदाबाद 1,36,700 1,49,100 जयपुर 1,36,700 1,49,100

निवेशकों और खरीदारों के लिए सलाह

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के उतार-चढ़ाव सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं. हालांकि घरेलू मांग मजबूत है, लेकिन खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय ज्वैलर से रीयल-टाइम रेट जरूर चेक करें.

ध्यान रहे कि ऊपर दी गई कीमतों में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्जेस और स्थानीय टैक्स शामिल नहीं हैं. ये अतिरिक्त शुल्क जोड़ने के बाद आपके शहर में सोने की अंतिम कीमत अलग हो सकती है.

क्या आगे और बढ़ेंगे दाम?

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में फिलहाल भारी गिरावट की संभावना कम है. जब तक वैश्विक आर्थिक स्थिति में स्पष्टता नहीं आती और डॉलर स्थिर नहीं होता, तब तक सोना एक सीमित दायरे में ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा. मध्यम अवधि के निवेशकों के लिए यह एक सुरक्षित विकल्प बना हुआ है.