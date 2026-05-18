IndiGo Flight Blackout: वडोदरा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में ब्लैकआउट, 25 मिनट तक बिना AC-लाइट के परेशान रहे यात्री; लैंडिंग के बाद जमकर किया हंगामा; VIDEO

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IndiGo Flight Blackout:. गुजरात के वडोदरा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण अचानक बिजली गुल (ब्लैकआउट) होने का मामला सामने आया है. इस खराबी की वजह से विमान के अंदर की लाइटें और एयर कंडीशनर (AC) पूरी तरह बंद हो गए. एयरपोर्ट पर खड़ी इस फ्लाइट में सवार यात्री करीब 25 मिनट तक भीषण गर्मी और अंधेरे के बीच फंसे रहे. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें यात्री परेशान नजर आ रहे हैं.

ग्राउंड पावर यूनिट में खराबी बनी वजह

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E657 में उस समय हुई जब विमान वडोदरा हवाई अड्डे पर टेक-ऑफ की प्रक्रिया में था. अधिकारियों के मुताबिक, विमान को बिजली की आपूर्ति करने वाले ग्राउंड पावर यूनिट (GPU) में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. इसके परिणामस्वरूप विमान के भीतर पूरी तरह अंधेरा छा गया और वेंटिलेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया.

इंडिगो फ्लाइट में ब्लैकआउट

उमस और गर्मी से बेहाल हुए यात्री

जिस समय यह तकनीकी खराबी हुई, उस समय विमान में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. करीब 25 मिनट तक बिजली बहाल न होने के कारण विमान के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ गया. उमस और असहनीय गर्मी से राहत पाने के लिए यात्री विमान में उपलब्ध पत्रिकाओं, बोर्डिंग पास और अन्य कागजातों से खुद को हवा करते हुए दिखाई दिए. दमघोंटू माहौल के कारण यात्रियों ने विमान के क्रू मेंबर्स के सामने अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई.

तकनीकी सुधार के बाद उड़ान और दिल्ली में हंगामा

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरलाइंस के तकनीशियनों की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला. ग्राउंड पावर यूनिट की खराबी को दुरुस्त करने के बाद विमान की बिजली और एसी सेवा को दोबारा बहाल किया गया. इसके बाद फ्लाइट ने दिल्ली के लिए सुरक्षित उड़ान भरी. हालांकि, इस असुविधा से नाराज यात्रियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बाद यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया.

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी खामियां

हाल के दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों, विशेषकर बजट एयरलाइंस के विमानों में तकनीकी खराबी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और विमानों के रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्रभावित करती है. इस घटना को लेकर फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन यात्रियों ने सोशल मीडिया पर विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है.