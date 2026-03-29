Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई एयरपोर्ट से IndiGo का बड़ा विस्तार, 30 से अधिक नए रूट शुरू, अयोध्या और वाराणसी समेत कई शहरों के लिए सीधी उड़ान

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Navi Mumbai Airport: किफायती विमानन सेवा प्रदाता इंडिगो (IndiGo) ने रविवार, 29 मार्च को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIAL) से अपने परिचालन में बड़े विस्तार की घोषणा की है. एयरलाइन 29 मार्च से 23 अप्रैल के बीच यहां से 30 से अधिक नए रूट शुरू करने जा रही है. इस विस्तार के साथ इंडिगो नवी मुंबई से हर हफ्ते 400 से अधिक उड़ानों का संचालन करेगी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिलेगी.

इन प्रमुख शहरों के लिए मिलेगी सीधी सेवा

इंडिगो की नई उड़ानों के जरिए नवी मुंबई अब सीधे तौर पर आगरा, अयोध्या, बागडोगरा, बेलगाम, चंडीगढ़, दीव, कन्नूर, कोलकाता, पटना, राजकोट, श्रीनगर, वाराणसी और विशाखापत्तनम जैसे शहरों से जुड़ जाएगा.

इसके अलावा, एयरलाइन ने रविवार से ही भावनगर और नवी मुंबई के बीच रोजाना दो सीधी उड़ानों की शुरुआत कर दी है. इन उड़ानों के लिए इंडिगो अपने एटीआर (ATR) विमानों का उपयोग कर रही है. साथ ही, 23 अप्रैल 2026 से जामनगर के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू करने की योजना है.

गुजरात में बढ़ा इंडिगो का नेटवर्क

इन नए रूटों के साथ इंडिगो अब गुजरात के छह प्रमुख शहरों—अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर—को अपनी सेवाओं से जोड़ेगी. वर्तमान में एयरलाइन इस औद्योगिक राज्य से प्रति सप्ताह 1,400 से अधिक उड़ानों का संचालन कर रही है. नवी मुंबई हवाई अड्डे का विकास और संचालन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) द्वारा किया जा रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है.

अडाणी एयरपोर्ट्स-इंडिगो की रणनीतिक साझेदारी

हाल ही में इंडिगो और अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है. इसके तहत 'इंडिगो ब्लूचिप' (IndiGo BluChip) सदस्यों को अडाणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्री-बुक किए गए ड्यूटी-फ्री उत्पादों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित करने का मौका मिलेगा.

नियमों के अनुसार, अडाणी प्लेटफॉर्म के जरिए प्री-बुक किए गए उत्पादों पर प्रत्येक 100 रुपये खर्च करने पर सदस्यों को पांच इंडिगो ब्लूचिप्स मिलेंगे. यात्री अपनी यात्रा से पहले ऑनलाइन उत्पादों को रिजर्व कर सकते हैं और हवाई अड्डे पर उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

डिजिटल शॉपिंग का नया अनुभव

AAHL (नॉन-एरो) के सीईओ सुचित बंसल ने बताया कि अडाणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल डिस्कवरी और प्री-ऑर्डर की सुविधा हवाई अड्डों पर खरीदारी के अनुभव को बदल रही है. इससे यात्रियों को बिना किसी परेशानी के अपना सामान कलेक्ट करने में मदद मिलती है. रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ नवी मुंबई एयरपोर्ट अब मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के भार को कम करने और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार है.