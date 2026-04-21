Mumbai Metro Golden Line: मुंबई और नवी मुंबई के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आने वालें दिनों में पहुंचना होगा आसान, गोल्डन लाइन-8 से जुड़ेगी सुविधा

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Mumbai Metro Golden Line: मुंबई के बुनियादी ढांचे में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) और निर्माणाधीन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित 'मेट्रो-8' या 'गोल्डन लाइन' का काम तेज हो गया है. सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सिडको) ने इस परियोजना के लिए कंसल्टेंसी बोलियां आमंत्रित की हैं, जो इस कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

22,862 करोड़ रुपये का निवेश और पीपीपी मॉडल

महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2026 में इस महात्वाकांक्षी मेट्रो-8 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस एयरपोर्ट संपर्क मेट्रो के निर्माण पर लगभग 22,862 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Expansion: मुंबई मेट्रो लाइन 9 और 2B के नए रूट शुरू, दहिसर-काशीगांव और चेंबूर-मानखुर्द के बीच सफर हुआ आसान; जानें स्टेशनों की पूरी लिस्ट

यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20-20 प्रतिशत होगी, जबकि शेष 60 प्रतिशत निवेश पीपीपी पार्टनर द्वारा किया जाएगा.

गोल्डन लाइन का रूट और स्टेशनों का विवरण

गोल्डन लाइन की कुल लंबाई 34 किलोमीटर होगी, जो दो प्रमुख हवाई अड्डों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगी. इस रूट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं.

कुल स्टेशन: इस लाइन पर कुल 20 स्टेशन प्रस्तावित हैं.

इस लाइन पर कुल 20 स्टेशन प्रस्तावित हैं. एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक: कुल दूरी में से 24.636 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड (ऊपर) होगा, जिसमें 14 स्टेशन आएंगे. वहीं, 9.25 किलोमीटर का हिस्सा जमीन के नीचे (अंडरग्राउंड) होगा, जिसमें 6 स्टेशन शामिल होंगे.

कुल दूरी में से 24.636 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड (ऊपर) होगा, जिसमें 14 स्टेशन आएंगे. वहीं, 9.25 किलोमीटर का हिस्सा जमीन के नीचे (अंडरग्राउंड) होगा, जिसमें 6 स्टेशन शामिल होंगे. समय सीमा: आमतौर पर इस स्तर के प्रोजेक्ट में 5 साल का समय लगता है, लेकिन सरकार ने इसे 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है.

मुंबई मेट्रो का विस्तार और वर्तमान नेटवर्क

अप्रैल 2026 तक, मुंबई मेट्रो का नेटवर्क लगभग 100 किलोमीटर लंबे रूट तक फैल चुका है, जो दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है. वर्तमान में शहर के लाखों यात्री ब्लू, येलो, रेड और एक्वा लाइन का उपयोग कर रहे हैं. इसके अलावा, मेट्रो लाइन 9 और 2B के कुछ हिस्सों को भी हाल ही में जनता के लिए खोल दिया गया है.

यात्रियों के लिए आधुनिक और तेज सफर

मुंबई मेट्रो सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक अपनी सेवाएं प्रदान करती है. यह नेटवर्क न केवल सड़क यातायात के दबाव को कम कर रहा है, बल्कि यात्रियों को एक आधुनिक और समयबद्ध विकल्प भी दे रहा है. नवी मुंबई एयरपोर्ट के चालू होने के बाद, गोल्डन लाइन दोनों हवाई अड्डों के बीच ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए लाइफलाइन साबित होगी.

वेटिंग टाइम कम करने और सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो प्रबंधन ने स्टेशनों पर आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. आने वाले तीन वर्षों में इस लाइन के शुरू होने से मुंबई और नवी मुंबई के बीच का फासला और कम हो जाएगा.