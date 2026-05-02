Mumbai Airport: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 7 मई को 6 घंटे के लिए उड़ानें रहेंगी बंद, मानसून से पहले रनवे का होना है मरम्मत

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Mumbai Airport: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर आगामी 7 मई को विमानों की आवाजाही अस्थाई रूप से रोक दी जाएगी. मानसून पूर्व किए जाने वाले नियमित रखरखाव (Pre-monsoon Maintenance) के कारण हवाई अड्डे के दोनों रनवे छह घंटे के लिए बंद रहेंगे. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है.

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे रनवे

आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार, मुंबई एयरपोर्ट का मुख्य रनवे (09/27) और सेकेंडरी रनवे (14/32) 7 मई को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक परिचालन में नहीं रहेंगे. इस दौरान किसी भी विमान की लैंडिंग या टेक-ऑफ नहीं हो सकेगी. शाम 5:00 बजे के बाद परिचालन फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू! इंडिगो की फ्लाइट 6E460 को किया गया लैंड (Watch Video)

एयरलाइंस को पहले ही दी गई सूचना

हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि इस मेंटेनेंस कार्य की तैयारी पिछले छह महीनों से चल रही थी. सभी संबंधित एयरलाइंस को इस बारे में काफी पहले सूचित कर दिया गया था ताकि वे अपनी उड़ानों के समय में बदलाव कर सकें. इसका उद्देश्य यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करना है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे 7 मई की अपनी यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांच लें.

क्यों जरूरी है यह मेंटेनेंस?

मानसून के दौरान सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए रनवे का बारीकी से निरीक्षण किया जाना आवश्यक है. इस 6 घंटे के ब्लॉक के दौरान निम्नलिखित तकनीकी कार्य किए जाएंगे:

सतह की जांच: रनवे की सतह पर दरारें और घिसावट की पहचान करना.

निकासी व्यवस्था: भारी बारिश के दौरान रनवे पर जलभराव रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और जांच.

स्ट्रक्चरल रिपेयर: रनवे की मजबूती बनाए रखने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य.

वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा

मुंबई एयरपोर्ट लगभग 1,000 एकड़ में फैला हुआ है और यहां हर साल मानसून से पहले और मानसून के बाद (अक्टूबर-नवंबर में) इस तरह का रखरखाव किया जाता है. समुद्र के किनारे स्थित होने और भारी बारिश के कारण मुंबई में रनवे की सुरक्षा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे इन रूटीन चेकअप के जरिए पूरा किया जाता है.