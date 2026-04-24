Vijayawada Court News: विजयवाड़ा में बड़ा हादसा टला, बिजली गुल होने से कोर्ट की लिफ्ट में 40 मिनट तक फंसे 6 वकील; कड़ी मशक्कत के बाद सभी रेस्क्यू; VIDEO

(Photo Credits @NewsArenaIndia)

Vijayawada Court News: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित सिटी सिविल कोर्ट परिसर में गुरुवार को एक तकनीकी खराबी और बिजली कटौती के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गई. कोर्ट की एक लिफ्ट सातवीं और आठवीं मंजिल के बीच अचानक रुक गई, जिसमें एक गर्भवती महिला वकील और पांच अन्य अधिवक्ता सवार थे. लगभग 40 मिनट तक वेंटिलेशन की कमी और भीषण गर्मी के बीच फंसे रहने के बाद, बचाव दल ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

बिजली कटौती और तकनीकी खराबी बनी कारण

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना गुरुवार दोपहर उस समय हुई जब कोर्ट परिसर में ट्रांसफार्मर का काम चल रहा था. बिजली गुल होने के कारण लिफ्ट बीच रास्ते में ही अटक गई. बैकअप सिस्टम के काम न करने की वजह से लिफ्ट के भीतर अंधेरा छा गया और वेंटिलेशन बंद हो गया. लिफ्ट के भीतर जगह कम होने और बढ़ती गर्मी के कारण फंसे हुए लोगों में घबराहट (Anxiety) फैल गई, विशेषकर गर्भवती महिला वकील की स्थिति को लेकर अन्य साथी काफी चिंतित थे. यह भी पढ़े: Byculla Lift Collapse Video: मुंबई के भायखला में बड़ा हादसा, केबल टूटने से इमारत की चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरी, 5 लोग जख्मी

विजयवाड़ा में बड़ा हादसा टला