India Issues Fresh Iran Travel Advisory: भारत ने ईरान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, क्षेत्रीय तनाव के बीच नागरिकों से हवाई और जमीनी यात्रा से बचने की अपील

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India Issues Fresh Iran Travel Advisory: पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी अस्थिरता और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक नई और सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को स्पष्ट रूप से सलाह दी है कि वे फिलहाल हवाई या सड़क मार्ग से ईरान की किसी भी प्रकार की यात्रा न करें. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र में हवाई क्षेत्र (Airspace) पर प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं.

हवाई और सड़क मार्ग से यात्रा न करने की चेतावनी

भारतीय दूतावास द्वारा गुरुवार देर रात जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हालांकि कुछ वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू होने की खबरें हैं, लेकिन सुरक्षा स्थिति अभी भी "अत्यंत अस्थिर" बनी हुई है. दूतावास ने जोर देकर कहा है कि नागरिक इन उड़ानों की बहाली को सामान्य स्थिति न समझें और ईरान की यात्रा से पूरी तरह परहेज करें.

ईरान में मौजूद भारतीयों के लिए 'एग्जिट' निर्देश

एडवाइजरी में वर्तमान में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने उन्हें जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है. इसके लिए नागरिकों को केवल निर्धारित 'लैंड बॉर्डर' (भूमि सीमा) मार्गों का ही उपयोग करने को कहा गया है. दूतावास ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नागरिक दूतावास के अधिकारियों के साथ समन्वय किए बिना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर न बढ़े.

आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

विदेश मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए भारतीय दूतावास ने निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी साझा की है:

हेल्पलाइन नंबर: +989128109115, +989128109102, +989128109109, +989932179359

ईमेल: cons.tehran@mea.gov.in

वर्तमान स्थिति

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से ईरान और पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था नाजुक बनी हुई है. इससे पहले भी भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कई मिशन चलाए हैं. ताजा एडवाइजरी हवाई क्षेत्र में जारी प्रतिबंधों और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण पैदा हुई अनिश्चितताओं को देखते हुए जारी की गई है ताकि किसी भी भारतीय नागरिक की सुरक्षा को खतरा न हो.