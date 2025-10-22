VIDEO: ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, कहा- 'PM मोदी से हुई बात, अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत'

(Photo : X)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दीया जलाकर दिवाली मनाई. इस मौके पर उन्होंने भारतीय समुदाय को बधाई दी और कहा, "भारत के लोगों को मेरी तरफ से दिवाली मुबारक."

इसके साथ ही ट्रंप ने कई बड़े दावे भी किए. उन्होंने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई. ट्रंप ने कहा, "बातचीत शानदार रही. हमने व्यापार (ट्रेड) पर खास तौर पर बात की, क्योंकि वे (मोदी) इसमें काफी दिलचस्पी रखते हैं."

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि बातचीत में इलाके की शांति पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा, "हमने कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध न हो, इस पर भी बात की थी... मुझे लगता है कि व्यापार का मामला जुड़ा होने की वजह से मैं यह कर सका. आज दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं है, जो अच्छी बात है." उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत भविष्य में रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा.

President @realDonaldTrump lights the diyas in celebration of Diwali 🪔🇺🇸 pic.twitter.com/RQ5Kl2GSev — Margo Martin (@MargoMartin47) October 21, 2025

भारत ने कहा- 'ट्रंप के दावे झूठे हैं'

भारत सरकार ने ट्रंप के इन नए दावों को सच नहीं बताया है. यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया हो.

#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump says, "I love the people of India. We're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today and we just have a very good relationship. He's not going to buy much oil from Russia. He wants to… pic.twitter.com/BtdXfkz1eK — ANI (@ANI) October 22, 2025

एक हफ्ते पहले भी ट्रंप ने यही कहा था कि मोदी ने उन्हें रूस से तेल खरीदना बंद करने का भरोसा दिया है. तब भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया था. मंत्रालय ने साफ कहा था, "कल दोनों नेताओं के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई थी."

#WATCH | Washington, DC | On being asked by ANI if tariffs would be imposed on China for buying crude oil from Russia, US President Trump says. "... Right now, as of November 1st, China will have about 155% tariffs put on it. I don't think it's sustainable for them. I want to be… pic.twitter.com/WGtOBK3HiF — ANI (@ANI) October 21, 2025

दिवाली पर दी बधाई

वैसे, दिवाली के मौके पर ट्रंप ने एक अलग बयान जारी कर अमेरिकियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है. यह याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है.

उन्होंने कहा, 'यह परिवार और दोस्तों के साथ आने, घर रोशन करने और नई उम्मीद से जिंदगी शुरू करने का वक्त है.'

चीन पर लगेगा 155% टैरिफ

एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि 1 नवंबर से चीन पर करीब 155 फीसदी तक टैरिफ (टैक्स) लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा.

Spoke to PM Modi, "had a great conversation... he’s a great person, and he’s become a great friend of mine over the years", says US President Donald Trump at Diwali celebrations at the White House pic.twitter.com/iF2OQZkWfs — Sidhant Sibal (@sidhant) October 21, 2025

ट्रंप बोले, 'मैं चीन से अच्छे रिश्ते चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कई साल तक हमसे सख्ती दिखाई, क्योंकि हमारे पुराने राष्ट्रपति अमेरिकी हितों की रक्षा नहीं कर पाए. यह सिर्फ व्यापार नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है. टैरिफ की वजह से अब खरबों डॉलर अमेरिका आ रहे हैं, जिससे हम अपना कर्ज चुकाएंगे.'

भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का अजीब दावा

ट्रंप के ये बयान ऐसे समय आए हैं जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव (ट्रेड टेंशन) चल रहा है. भारत के रूसी तेल खरीदने से नाराज होकर ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है.

ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए दावा किया कि इससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, बल्कि युद्ध भी रुके.

उन्होंने दावा किया, "भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे से भिड़ रहे थे. दोनों परमाणु ताकतें हैं. सात विमान गिराए जा चुके थे... और मैंने उन्हें फोन किया." ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी कि अगर जंग हुई तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा.

भारत ने फिर किया इनकार

भारत सरकार ने ट्रंप के भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावों को हमेशा से नकारा है. भारतीय अधिकारियों ने साफ किया है कि युद्धविराम (सीजफायर) का फैसला सीधे दोनों देशों के मिलिट्री अफसरों (DGMOs) के बीच बातचीत से हुआ था. इसमें किसी तीसरे देश या व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी.