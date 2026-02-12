Byculla Lift Collapse Video: मुंबई के भायखला में बड़ा हादसा, केबल टूटने से इमारत की चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरी, 5 लोग जख्मी

(Photo Credits ANI)

Byculla Lift Collapse Video: दक्षिण मुंबई के भायखला इलाके में बुधवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहाँ 'जय कृपा टावर' नामक एक 18 मंजिला आवासीय इमारत की लिफ्ट अचानक चौथी मंजिल से नीचे गिर गई. इस घटना में लिफ्ट में सवार कम से कम पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. शुरुआती जांच में हादसे का कारण लिफ्ट के टेंशन केबल (Tension Cable) का टूटना बताया जा रहा है.

रात 10 बजे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, यह घटना रात करीब 10 बजे हुई जब लिफ्ट सामान्य रूप से संचालित हो रही थी. अचानक चौथी मंजिल पर पहुंचने के बाद लिफ्ट का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे जा गिरी. तेज आवाज सुनकर इमारत के निवासी मौके पर पहुंचे और तुरंत अधिकारियों को सूचित किया. यह भी पढ़े: Thane Lift Collapse Update: मुंबई से सटे ठाणे में सर्विस लिफ्ट हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई

भायखला में लिफ्ट गिरी

#WATCH | Maharashtra | Five people injured following an incident of a lift collapse at Jay Krupa Tower, Byculla East, Mumbai. The lift collapsed after falling from the 4th floor due to a cable failure. The Mumbai Fire Brigade, Police, Ambulance, and BMC Ward staff are at the… pic.twitter.com/VaGZNrnd7a — ANI (@ANI) February 11, 2026

फंसे लोगों को निकाला गया

सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, बेस्ट (BEST) के कर्मचारी और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए. मलबे और लिफ्ट के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद फंसे हुए पांचों लोगों को बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

रखरखाव और सुरक्षा पर सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर मुंबई की ऊंची इमारतों (High-rises) में लिफ्ट के रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच दल इस बात की पड़ताल कर रहा है कि क्या लिफ्ट का नियमित ऑडिट और मेंटेनेंस समय पर किया गया था या नहीं. केबल का अचानक टूटना बड़ी तकनीकी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यदि रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों या मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. निवासियों का आरोप है कि लिफ्ट में पहले भी कुछ तकनीकी समस्याएं देखी गई थीं.