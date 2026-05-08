Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट एक महीने में आ सकती है, बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 विमान हादसे की जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसकी रिपोर्ट अगले एक महीने के भीतर सामने आ सकती है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इस दर्दनाक हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी.

राम मोहन नायडू ने यह बयान गांधीनगर के GIFT सिटी में आयोजित एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट के दूसरे संस्करण के दौरान दिया. उन्होंने कहा कि हादसे की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) द्वारा की जा रही है.

मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, “क्रैश की जांच अंतिम चरण में है और संभव है कि एक महीने के भीतर पूरी हो जाए. हालांकि, यह जांच AAIB कर रहा है और हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते. हम उन्हें हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं.”

जांच में पारदर्शिता जरूरी

राम मोहन नायडू ने कहा कि इस विमान में विदेशी नागरिक भी सवार थे, इसलिए जांच रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जांच के दायरे में रहेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि रिपोर्ट पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की जाएगी.

उन्होंने कहा, “फ्लाइट में अंतरराष्ट्रीय यात्री भी मौजूद थे. कोई भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा सकता है और इसकी जांच हो सकती है. इसलिए रिपोर्ट को पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार करना जरूरी है. हमारी कोशिश है कि रिपोर्ट जल्द पूरी हो, लेकिन जल्दबाजी में जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए.”

परिजनों की शिकायतों पर मंत्रालय की नजर

AAIB ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 12 जुलाई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप दी थी. हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के कुछ परिजनों ने एयरलाइन की ओर से संवाद में कमी और मुआवजे में देरी को लेकर चिंता जताई थी.

इस पर मंत्री ने कहा कि मंत्रालय पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और एयर इंडिया के संपर्क में है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवारों से लगातार संवाद बनाए रखें और मुआवजे की प्रक्रिया जल्द पूरी करें.

मंत्री ने कहा, “हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. हमने एयरलाइन से कहा है कि वे परिवारों से बातचीत करें और मुआवजा जल्द जारी करें. मंत्रालय में एक विशेष सेल इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है. अगर कोई अन्य समस्या आती है तो मंत्रालय एयरलाइन के जरिए बातचीत को सुगम बनाने की कोशिश करेगा.”

12 जून 2025 को हुआ था दर्दनाक हादसा

यह हादसा 12 जून 2025 को हुआ था, जब Boeing 787-8 Dreamliner विमान एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के रूप में अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुआ था. विमान ने रनवे 23 से उड़ान भरी थी, लेकिन टेकऑफ के एक मिनट से भी कम समय बाद अहमदाबाद के घनी आबादी वाले मेघानीनगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद देशभर में शोक की लहर फैल गई थी. अब सभी की नजरें एएआईबी की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.