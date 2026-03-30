पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सुरक्षित: नागरिक उड्डयन मंत्री बोले—देश के पास 60 दिनों का हवाई ईंधन रिजर्व, आपूर्ति में बाधा की आशंका नहीं

नई दिल्ली, 30 मार्च: पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ते तनाव और तेल संकट की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र को लेकर बड़ी राहत दी है. नागरिक उड्डयन मंत्री (Civil Aviation Minister) किंजरापु राममोहन नायडू (Kinjarapu Rammohan Naidu) ने सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में जानकारी दी कि भारत के पास अगले 60 दिनों के लिए पर्याप्त एविएशन टर्बाइन फ्यूल (Aviation Turbine Fuel) (ATF) का भंडार मौजूद है. उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध की स्थिति के बावजूद फिलहाल देश में हवाई ईंधन की आपूर्ति बाधित होने का कोई खतरा नहीं है. यह भी पढ़ें: Fuel Crisis: गैस संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब राशन की दुकानों के साथ पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा केरोसिन

ईंधन की स्थिति और घरेलू उत्पादन

राज्यसभा में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री नायडू ने बताया कि भारत एटीएफ उत्पादन के मामले में एक संतुलित प्रणाली का पालन करता है। उन्होंने विस्तार से समझाते हुए कहा, 'भारत में उत्पादित होने वाले कुल हवाई ईंधन का लगभग आधा हिस्सा घरेलू खपत के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि शेष आधे हिस्से का निर्यात किया जाता है. हमारे पास वर्तमान में इतना पर्याप्त स्टॉक है कि बिना किसी रुकावट के कम से कम दो महीनों तक मांग पूरी की जा सके.'

विमान सुरक्षा और निगरानी में बढ़ोत्तरी

ईंधन आपूर्ति के साथ-साथ मंत्री ने विमानन सुरक्षा पर भी सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि एयरलाइनों की निगरानी और निरीक्षण में काफी तेजी लाई गई है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑडिट की संख्या बढ़ा दी गई है और अब औचक निरीक्षण (Surprise Checks) अधिक बार किए जा रहे हैं.

इमरजेंसी लैंडिंग से जुड़े सवालों पर नायडू ने कहा कि ऐसी स्थितियों में फैसले हमेशा सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं. विमान का प्रकार, मौसम की स्थिति और नियामक दिशानिर्देश ही यह तय करते हैं कि लैंडिंग को किस तरह प्राथमिकता दी जाए. यह भी पढ़ें: Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच PM मोदी का देशवासियों को बड़ा आश्वासन, 'हमें धैर्य और एकजुटता से इसका सामना करना है'; VIDEO

बोइंग विमानों का सुरक्षा ऑडिट पूरा

मंत्री ने एक लिखित उत्तर में एयर इंडिया की दुर्घटना के बाद किए गए सुरक्षा उपायों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (DGCA) ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के दिशा-निर्देशों के आधार पर बोइंग विमानों के 'फ्यूल कंट्रोल स्विच' के लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच के आदेश दिए थे. नायडू ने पुष्टि की कि सभी भारतीय एयरलाइन ऑपरेटरों ने यह निरीक्षण पूरा कर लिया है और सभी विमान संचालन के लिए पूरी तरह फिट और सुरक्षित पाए गए हैं.

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चिंता पैदा कर दी थी. भारत जैसे बड़े नागरिक उड्डयन बाजार के लिए ईंधन की उपलब्धता एक गंभीर विषय था, जिस पर सरकार के इस स्पष्टीकरण ने उद्योग और यात्रियों दोनों को बड़ी राहत दी है.