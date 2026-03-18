Ahilyanagar School Girl Acid Attack: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में शर्मनाक वारदात, स्कूल से लौट रही मासूम बच्ची पर अज्ञात व्यक्ति ने किया एसिड अटैक

Crime |Representative Image| (Photo Credits: ANI)

Ahilyanagar School Girl Acid Attack: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के संगमनेर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बुधवार (18 मार्च) को स्कूल से घर लौट रही एक 11 वर्षीय छात्रा पर एक अज्ञात व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया. इस हमले में बच्ची के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस हमले ने क्षेत्र में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दिनदहाड़े दिया वारदात को अंजाम

पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब छात्रा अपनी कक्षाओं के बाद रोजाना की तरह पैदल घर लौट रही थी. बीच रास्ते में घात लगाकर बैठे हमलावर ने अचानक उस पर तेजाब फेंका और तुरंत मौके से फरार हो गया. बच्ची की चीखें सुनकर आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े और उसे नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले गए. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की कई टीमें

संगमनेर पुलिस ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कर ली है. आरोपी की पहचान के लिए पुलिस स्कूल के रास्ते और आसपास के रिहायशी इलाकों में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस पीड़ित परिवार और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या हमले से पहले परिवार को कोई धमकी मिली थी.

पीड़िता की हालत और चिकित्सा सहायता

इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची के चेहरे और गर्दन पर केमिकल बर्न (रासायनिक जलन) के गहरे निशान हैं. हालांकि उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने संक्रमण और गहरे घावों को लेकर चिंता जताई है. पीड़िता वर्तमान में गहरे सदमे में है. उसके बेहतर इलाज और भविष्य में आवश्यक पुनर्निर्माण सहायता के लिए विशेषज्ञ बर्न यूनिट्स की सलाह ली जा रही है.

प्रशासन का रुख और सुरक्षा चिंताएं

इस घटना के बाद अहिल्यानगर में स्थानीय निवासियों के बीच भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों ने पुलिस से आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उनके पास इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी हो, तो वे तुरंत स्थानीय थाने को सूचित करें.